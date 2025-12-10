''Възраждане'' подкрепят ДБ, но искат да отпадне охраната и на бивши министър-председатели

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов очаква правителството да подаде оставка през януари и да има предсрочни парламентарни избори на пролет.

"Най-доброто нещо, което може да се случи, е правителството да подаде оставка възможно най-скоро. Според мен това ще се случи през януари, за да може едновременно да каже, че са изпълнили своята главна геополитическа цел - да унищожат българския лев и държавност, и да кажат, че отговарят на исканията на хората, за да може да отидем на избори на пролет", каза Костадинов.

Той подкрепя предложението на "Демократична България" НСО да не охранява редови депутати, но според него трябва да отпадне и охраната и на бивши министър-председатели.

"Възраждане" ще предложи такава поправка между първо и второ четене.

По-рано днес съпредседателите на "Да, България" обявиха, че внасят в деловодството на Народното събрание проект за изменения в закона за Националната служба за охрана (НСО).

С тези промени се забранява Националната служба за охрана да охранява народни представители, извън председателя на Народното събрание.