Сметната палата подгони партиите за незаконно ползвани офиси

Сметната палата сезира кметове на пет общини, че две политически партии ползват без правно основание общински имоти, съобщават от пресцентъра на одитната институция.

Нарушенията са открити след одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за 2024 г.

За констатациите са уведомените кметовете на Шумен, Карлово, Перник, Разград и Район "Надежда" (към Столична община).

В Шумен е констатиран незаконно ползван обект от партия "Български възход".

В другите четири общини става въпрос за имоти, ползвани от "ВМРО-Българско национално движение".

Сметната палата уведомява кметовече, че помещенията на тези партии са предоставени безвъзмездно, в нарушение на Закона за политическите партии.

Политическите партии получават това право, ако имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители за такава, или на последните парламентарни избори са получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове в страната и чужбина.

Управлението на имуществото остава най-проблемната област в отчетите на партиите и дори се отбелязва влошаване по някои ключови показатели, показва сравнение на одитните доклади на годишните финансови отчети (ГФО) за 2023 и 2024 г.

Броят на имотите с изтекъл срок на договорите към 31 декември 2024 г. нараства от 65, ползвани от 11 партии през 2023 г., до 96, ползвани от 10 партии през 2024 г.

Броят на помещенията, за които не са начислявани и плащани експлоатационни разходи, леко намалява – от 103 помещения през 2023 г. до 93 помещения през 2024 г.

Докато през 2023 г. само една партия (ПП ВМРО-БНД) е ползвала помещения без да отговаря на нормативните изисквания на ЗПП, през 2024 г. този проблем засяга вече две партии (ПП „Български възход“ и ПП „ВМРО - Българско национално движение“).

Приходите на политическите партии (ПП) за 2024 г. са намалели с 2,2 млн. лева спрямо 2023 г., когато са били 37,2 млн. лева, въпреки че общият брой на одитираните обекти е сходен (21 ПП през 2023 г. срещу 19 ПП през 2024 г.). Това основно се дължи на по-малкия общ размер на субсидиите, които през 2023 г. са били с 1,84 млн. лева повече, отбелязва Сметната палата.

Шестнадесет от одитираните политически партии са получили държавна субсидия. Това е 49 на сто от декларираните приходи, докато през 2023 г. делът й е бил 51%, въпреки че партиите, получили субсидия, са с една по-малко.

През 2024 г. се наблюдава ръст на отчетените приходи от дарения, които през 2023 г. са били 10,5 млн. лева. И през двата периода не са установени получени средства от забранени субекти (юридически лица, анонимни дарители, чужди правителства, предприятия или организации с идеална цел).

Сумите през 2023 и 2024 г. са относително стабилни - 4,6 млн. лв. от 13 партии през 2023 г. и 4,6 млн.. лв. от 14 партии през 2024 г.

Намаление на разходите установява Сметната палата: 37,7 млн. лева са изхарчените средства през 2023 г., което е с 3,2 млн. повече спрямо 2024 г. Разходите са извършени в съответствие със Закона за политическите партии.

През одитирания период от 11 политически партии са ползвани общо 559 имота, в т.ч. 66 имота - частна държавна собственост, един имот - публична общинска собственост и 492 имота – частна общинска собственост.

Към 31 декември 2024 г. платените експлоатационни разходи за предоставени безвъзмездно имоти са в общ размер на 109 хил. лв.