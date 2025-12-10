Диван Диван в Триъгълника на властта чака до розовото прасе послания до Трифонов

OFFNews 10 декември 2025 в 11:36 1675 1
Сцена на протеста

Снимка Фейсбук на ПП
Диван Диван до розовото прасе чака протеста довечера

До розовото прасе-касичка в Триъгълника на властта между парламента, Министерски съвет и Президентството вече има и жълт диван. 

"Това е Диван Диван. Точно както Хамид Хамид и Байрам Байрам, и той подпира това правителството. Днес Диван Диван ще те чака през целия ден и довечера на протеста, за да оставиш своето послание към Слави - човека, откогото зависи утрешният вот на недоверие.

Ако Слави подкрепи вота, това правителство пада", посочиха от ПП във фейсбук и призоваха хората да се присъединят към протеста довечера. 

Днес. 18.00. Оставка. Поискана от свободните хора, които знаят защо са на протест, които не ги карат с автобуси, които не ги е страх, че ще останат без работа в общината или без дърва, ако не се включат. Пеевски, ела да ги видиш!, написа в социалните мрежи и Лена Бориславова от ПП.

    Niko Kolev

    10.12 2025 в 12:27

    На мене повече ми допада Миндер ага.
     
