Асен Василев: И без петел ще съмне, правителството да подава оставка

"И без петел ще съмне, правителството да подава оставка", така лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира думите на Бойко Борисов, който по-рано днес заяви, че за оставка ще говори след като България влезе в еврозоната.
"Борисов ни обясняваше, че ако няма редовно правителство, няма да влезем в сухопътен Шенген - влязохме. И в еврозоната ще влезем даже и правителството да е подало оставка. Или казано по народно му "и без петел ще съмне", така че това правителство да си подава оставката. Никой в България не ги иска", заяви Василев в кулоарите на парламента.
Той коментира и вчерашните контрапротести в страната, организирани от санкционираният за корупция лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, като ги нарече "жалка имитация на протести, която имаше за цел да раздели България на етноси".
"Слава Богу това не се случи, защото разделението в България в момента е на такива, които крадат народа и на такива, които не искат да ги крадат", допълни лидерът на ПП.
Той отново посочи, че новият бюджет само отлага, а не поправя безобразията, които са били заложени в стария.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Pornhub разкри руската братушка: Гледат основно трансджендър порно
Насилник крещял на жена си, докато я пребива: Аз казах ли ти, че ако ме излъжеш, ще те убия
''Зелено движение'' предлага намаляване на възрастта за гласуване от 18 на 16 години
''Зелено движение'' предлага намаляване на възрастта за гласуване от 18 на 16 години