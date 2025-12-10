ДБ внасят промени в закона за НСО: Охраната на Пеевски трябва да бъде свалена

"Демократична България" внасят в деловодството на Народното събрание проект за изменения в закона за Националната служба за охрана (НСО), обявиха съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов в кулоарите на парламента.

С тези промени се забранява Националната служба за охрана да охранява народни представители, извън председателя на Народното събрание.

"Призоваваме това да се придвижи бързо към комисии и пленарна зала. Ако това не се случи между първо и второ четене на бюджета, ние ще предложим отново това, защото охраната на Пеевски трябва да бъде свалена от НСО. Тя е абсолютно нелогична, по фалшив сигнал е. Трябва всеки депутат да бъде равнопоставен", каза Мирчев.

Той напомни и за оставката на шефа на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Антон Славчев и призова ГЕРБ да се подпишат, след като Бойко Борисов вече го направи.

Лидерът на ГЕРБ подписа искането за оставката на Славчев в пленарната зала в началото на ноември, оттогава обаче нови подписи не са били нанесени.

По отношение на вота на недоверие Божанов заяви, че очакват подкрепа от всеки, в който има "грам политически инстинкт".

"Площадите в цялата страна казаха едно нещо - оставка. Подкрепата за протеста е огромна. Тази власт вече е паднала. Този вот на недоверие и вотът на недоверие на протеста. Хората искат Пеевски да бъде изваден най-накрая от обществено-политическия живот", допълни Божанов.

Днес Народното събрание обсъжда вота на недоверие към правителството, внесен от "Продължаваме промяната – Демократична България", АПС и МЕЧ.

Проектроешението е за гласуване на недоверие на Министерския съвет с премиер Росен Желязков във връзка с "провала на правителството в икономическата политика, довел до едни от най-мащабните протести в България", предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица.

Божанов посочи още, че ДБ внасят изменение в закона за мерките срещу изпиране на пари, така че най-накрая санкциите по "Магнитски" да се изпълняват спрямо него.