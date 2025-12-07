Партията на Делян Пеевски готви контрапротест в подкрепа на кабинета (допълнена)

Областни структури на ДПС-Ново начало на Делян Пеевски подготвят протести в подкрепа на кабинета "Желязков" във вторник, 9 декември, от 18 часа.

Това става ясно от страниците на групите на новото начало в Благоевград, Велико Търново, Силистра, Враца във Фейсбук.

От съобщенията се разбира, че областните координатори на ДПС на тези места са провели заседания в събота, както и структурите в Хасково, Кърджали, Ловеч, Ямбол, Търговище, Русе, които обаче засега само декларират подкрепа за Пеевски, без да обявяват протест. 

На срещата в Хасково са присъствали и депутатите Станислав Анастасов и Ербил Халим.

Ивайло Мирчев от "Да, България" предупреди за подобни прояви. В края на работната седмица Делян Пеевски събра партийния актив на среща, закрита за медии.

Елисавета Белобрадова от ДБ разказа как се набират хора за протеста. 

Ето какво пише тя на фейсбук страницата си:

"Звънят ми от Хасково, Кърджали в осем вечерта в събота, за да ми кажат, че безгръбначните нищожества на Пеевски, начело с Ерол Мюмюн са започнали масов терор върху хора с ТЕЛК, с пенсии да се качват на автобусите и да отиват

на протестите, иначе ще им бъдат отнети и пенсиите и социалните помощи.
Говорих с една жена с множествена склероза, която може да движи само едната си ръка. Сподели ми, че е била притискана да се качи на автобуса с количката, иначе часовете ѝ за личен асистент ще бъдат взети, а тя няма никой до себе си.

Но не я е страх. И ми казва “Винаги турци и българи са се разбирали, живеем в мир, а сега един българин, който живее в апартамента на Тодор Живков ни мачка и ни заплашва, че имало някаква етническа война. Няма такава. Аз помня когато влязоха с автомати у дома, бях на 13 по време на Възродителния процес, а сега българи и турци правят семейства и живеят заедно. Да се маха това правителство, да се махне този насилник, да глътнем малко въздух.

Българи, турци и роми сме един народ, под едно знаме.”
Какви сте вие, да тормозите хора в инвалидни колички, хора с хронични заболявания, хора възрастни, бедни? Какво е това отчаяние на черните ви души?

Жал ми е за всички уплашени, изтормозени хора, дето ще изкарате по площадите на областните градове на 09.12.2025и права по политически причини, за такова нещо и оставката няма да е достатъчна компенсация.

И всеки, който иска да се свърже с мен и да сигнализира за тормоз от страна на кметове и съветници на ДПС Ново начало - пишете ми, кажете, подавайте сигнали.

Тази страхлива мишка вече не се крие само зад НСО, ами зад гърба на бедните, възрастните и болните.
Човешко петно в ъгъла на кабинета на Тодор Живков.

По-силни сте от него. Всеки човек е по-силен от тези отломки, а българите, турците и ромите са един народ под едно знаме."

    15

    9

    jdravun

    07.12 2025 в 16:39

    -0
    +1
    А той ,смее ли да присъствува ма митинга ,преди Коледа?

    47

    8

    Октим

    07.12 2025 в 16:34

    -0
    +2
    Тази мръсна свиня е способна да докара дори и умрелите в ковчезите им само и само да демонстрира някаква фалшива и недостоверна власт плюс лъжливи симпатии! Няма да е лошо този път футболните агитки не да правят зулуми, а да “посрещнат“ автобусите “както подобава“ и ги “убедят“ никога повече да не припарват до столицата!

    2970

    7

    Джендо Джедев

    07.12 2025 в 16:19

    -0
    +11
    Колко автобуса ще събере прасчо? И сандвичите със сирини ли ще са? Или, понеже работата е напечена, прасчо ще се бръкна за пуешка шунка (по понятни причини не свинска)? ;)

    10300

    6

    Dedoto58

    07.12 2025 в 15:54

    -0
    +13
    Малките прасенца на голямата свиня ще заработят по някой лев....

    1005

    5

    Шпагата

    07.12 2025 в 14:48

    -0
    +14
    Това е лампичка за гъбарите и зяпащите телевизора, какво може да им се случи ,ако не изритаме ненаситните прасета от управлението ...Гледайте на какво стадо са заприличали техните нещастни гласоподаватели.
    .

    500

    4

    Незначителен червей

    07.12 2025 в 14:37

    -0
    +15
    Боже ,пази България Какви примати са на власт и управляват. Нямат край тая комунистически изроди и тяхните метастази.

    4067

    3

    danvan

    07.12 2025 в 13:59

    -0
    +15
    Дали Свинята и Тиквата ще започнат да пускат и смъртници от затвора за техния контрапротест? Руският опит винаги им е бил близък.

    4067

    2

    danvan

    07.12 2025 в 13:53

    -0
    +15
    Няма да му се полуци на свинята. От бентлитата ли ще ги вади?

    24468

    1

    dolivo

    07.12 2025 в 13:53

    -0
    +24
    мургав изкривен електорат очакваме
     
