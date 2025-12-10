''Остават 20 метра до финала''. Борисов щял да реши за оставката на кабинета след влизането в еврозоната

Бойко Борисов

Снимка БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

След 1 януари ще говоря за оставки и протести, остават ни 20 метра до финала, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента, визирайки влизането на България в еврозоната. Обяви, че няма да направи нищо, с което да компрометира постигането на тази стратегическа за страната цел.

"Остават ни 20 метра до финала - първи януари да влезе еврото. Влизането в това правителство на ГЕРБ беше заради еврозоната. По никакъв начин няма да се съглася да я компрометираме преди всеки българин да си изтегли парите от банкомата в евро. Това е геостратегическа задача, искам да я завърша докрай. Обявил съм го на всички партньори и затова ще бъдем консолидирани в тези дни не на инат, а до влизането на страната в Еврозоната. Защото това, което направихме - да влезем в Шенген, да договорим ПВУ, да съберем над 8 млрд. повече от митници и данъчни измами са неща, от които аз не се срамувам", каза Борисов.

Той допълни, че се вслушва в исканията на всички протестиращи и бюджетът е поправен, но възможността за оставка на кабинета ще се обсъжда след първи януари и приемането на европейската валута.

"Аз съм научен да чувам гласа на всеки гражданин и виждам гражданите на протеста. Политическите партии, дали се обичаме, или не, кой каква стратегия има - си е негова работа, но през тези години не може да ми се отрече, че съм чувал гражданите", каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ каза още, че в момента светът се намира в ситуация на перфектна буря заради тежката конфронтация между САЩ и Европа за Украйна.

"Толкова сложна ситуация никога не е имало", добави той.

    СребъренЛок

    10.12 2025 в 09:56

    Шиши, Миши, Боко, Коко не ми дреме. Аз съм европеец и искам еврото да влезе нормално. Не само това, искам да има контрол на органите срещу спекулата и подкрепа това да стане плавно. Никога няма да гласувам за ДПС и БСП. Гласувал съм няколко пъти за ГЕРБ и няколко за ДБ и личности от същата партия. Никога не съм гласувал за истериците от ПП, няма и да го направя. Не мисля, че да избереш злото от нашта партия е по-добре отколкото да избереш злото от противната партия. Аз гласувам и най-вече мисля по съвест, а не по сектантски подбуди. Това, което каза Боко е изключително нормално и правилно и обслужва България. Това, което пищи неговия конкурент Кокорчо ми изглежда неразумно и истерично и обслужва само личните и евентуално партийните интереси. Поколение Z ли, Поколение Ь ли не ми дреме, не ми изкарват те парите, а и не мисля, че много работят. Най-тъпото според мен е да използваш страха на хората за лични или партийни цели, а според мен това е водещата сила на протеста.
     