''Остават 20 метра до финала''. Борисов щял да реши за оставката на кабинета след влизането в еврозоната

След 1 януари ще говоря за оставки и протести, остават ни 20 метра до финала, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента, визирайки влизането на България в еврозоната. Обяви, че няма да направи нищо, с което да компрометира постигането на тази стратегическа за страната цел.
"Остават ни 20 метра до финала - първи януари да влезе еврото. Влизането в това правителство на ГЕРБ беше заради еврозоната. По никакъв начин няма да се съглася да я компрометираме преди всеки българин да си изтегли парите от банкомата в евро. Това е геостратегическа задача, искам да я завърша докрай. Обявил съм го на всички партньори и затова ще бъдем консолидирани в тези дни не на инат, а до влизането на страната в Еврозоната. Защото това, което направихме - да влезем в Шенген, да договорим ПВУ, да съберем над 8 млрд. повече от митници и данъчни измами са неща, от които аз не се срамувам", каза Борисов.
Той допълни, че се вслушва в исканията на всички протестиращи и бюджетът е поправен, но възможността за оставка на кабинета ще се обсъжда след първи януари и приемането на европейската валута.
"Аз съм научен да чувам гласа на всеки гражданин и виждам гражданите на протеста. Политическите партии, дали се обичаме, или не, кой каква стратегия има - си е негова работа, но през тези години не може да ми се отрече, че съм чувал гражданите", каза Борисов.
Лидерът на ГЕРБ каза още, че в момента светът се намира в ситуация на перфектна буря заради тежката конфронтация между САЩ и Европа за Украйна.
"Толкова сложна ситуация никога не е имало", добави той.
10.12 2025 в 09:56
