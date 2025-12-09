Когато па.., когато па...: Кметът на Ботевград забрани менте протеста на Пеевски

Независимият кмет на Ботевград Иван Гавалюгов издаде заповед за забрана на насрочения за днес митинг на "ДПС-Ново начало". Събитието бе насрочено от 17:00 до 22:00 часа в градския парк на града.
Градоначалникът обяви решението си на официалната си страница във фейсбук с анонс:
"Странни са някои закони. Кметовете не могат да разрешават, но могат да забраняват. Извинете, че забранявам на Ботевград да излезе да брани Пеевски!", написа той в социалната мрежа.
И добави към публикацията най-полулярния рефрен на най-масовия протест в България от 1990 г.:
"Когато па.., когато па..."
А продължението е "когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен".
Мотивите на Гавалюгов за забраната са на цели три страници. А мотивите са меко казано шамар в лицето на корпулентния лидер на ДПС-Ново начало. В тях се посочва, че след публикуването на информация за проявата в социалните мрежи и местните медии, е последвала вълна от недоволство и възмущение сред жителите на Ботевград.
Според кмета в Ботевград липсва сериозна местна подкрепа за ДПС, а мероприятието ще се опита да създаде впечатление за масова подкрепа, която не отразява действителното мнение на общността.
Има и друг много сериозен аргумент. А именно, че докарания с автобуси фен актив на Пеевски, ще срещне остро противопоставяне сред гражданите на Ботевград, което може да прерасне в размирици.
В заповедта се отбелязва, че не липсват коментари в социалните мрежи и местните информационни сайтове за готовност сред жителите да се противопоставят активно на събитието, което би могло да доведе до ескалация на напрежение и потенциални физически сблъсъци.
Кметът подчертава и ограничените възможности на местното полицейско управление да осигури сигурността на мероприятието, като се има предвид, че в страната се организират подобни събития едновременно на множество места, а ресурсите за допълнително полицейско присъствие са ограничени.
В заповедта се посочва, че решението е взето "в името на опазване на обществения ред и сигурността на гражданите на Ботевград".
Организаторите на митинга могат да обжалват забраната пред Административния съд – София област, като жалбата не спира изпълнението на заповедта.
Иван Гавалюгов вече два мандата е кмет на Ботевград. Преди това градът се смяташе за бастион на ГЕРБ и известната фамилия Златеви, но сега нещата се обърнаха. Въпреки че е независим, бившият баскетболист печели изборите в града с голямо мнозинство и е без алтернатива.
