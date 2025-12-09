Когато па.., когато па...: Кметът на Ботевград забрани менте протеста на Пеевски

Хората тук не подкрепят ДПС, не са добре дошли тук и има опасност от физически сблъсъци, посочва Иван Гавалюгов

OFFNews 09 декември 2025 в 12:47 5023 5
Иван Гавалюгов
Иван Гавалюгов.

Независимият кмет на Ботевград Иван Гавалюгов издаде заповед за забрана на насрочения за днес митинг на "ДПС-Ново начало". Събитието бе насрочено от 17:00 до 22:00 часа в градския парк на града.

Градоначалникът обяви решението си на официалната си страница във фейсбук с анонс:

"Странни са някои закони. Кметовете не могат да разрешават, но могат да забраняват. Извинете, че забранявам на Ботевград да излезе да брани Пеевски!", написа той в социалната мрежа.

И добави към публикацията най-полулярния рефрен на най-масовия протест в България от 1990 г.:

"Когато па.., когато па..."

А продължението е "когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен".

Мотивите на Гавалюгов за забраната са на цели три страници. А мотивите са меко казано шамар в лицето на корпулентния лидер на ДПС-Ново начало. В тях се посочва, че след публикуването на информация за проявата в социалните мрежи и местните медии, е последвала вълна от недоволство и възмущение сред жителите на Ботевград.

Според кмета в Ботевград липсва сериозна местна подкрепа за ДПС, а мероприятието ще се опита да създаде впечатление за масова подкрепа, която не отразява действителното мнение на общността.

Има и друг много сериозен аргумент. А именно, че докарания с автобуси фен актив на Пеевски, ще срещне остро противопоставяне сред гражданите на Ботевград, което може да прерасне в размирици.

В заповедта се отбелязва, че не липсват коментари в социалните мрежи и местните информационни сайтове за готовност сред жителите да се противопоставят активно на събитието, което би могло да доведе до ескалация на напрежение и потенциални физически сблъсъци.

Кметът подчертава и ограничените възможности на местното полицейско управление да осигури сигурността на мероприятието, като се има предвид, че в страната се организират подобни събития едновременно на множество места, а ресурсите за допълнително полицейско присъствие са ограничени.

В заповедта се посочва, че решението е взето "в името на опазване на обществения ред и сигурността на гражданите на Ботевград".

Организаторите на митинга могат да обжалват забраната пред Административния съд – София област, като жалбата не спира изпълнението на заповедта.

Иван Гавалюгов вече два мандата е кмет на Ботевград. Преди това градът се смяташе за бастион на ГЕРБ и известната фамилия Златеви, но сега нещата се обърнаха. Въпреки че е независим, бившият баскетболист печели изборите в града с голямо мнозинство и е без алтернатива.

    5129

    5

    Mateevk

    09.12 2025 в 15:01

    -0
    +2
    Ами те са си за забрана тези протести, защото целят точно обратното на това, което прокламират - да посеят разделения и омраза.

    47

    4

    Октим

    09.12 2025 в 13:26

    -3
    +8
    Че то реално погледнато за читаци и цигани липсва дори и общо-държавна подкрепа, не само местна! Но въпреки всичко разни дебили се наложиха на места те да командват, защото ру卐ките окупатори им се видяха малко ... А после “патриотизЪма“ е много голям, ама както всичко останало НЕразбран!

    5038

    3

    Бекон

    09.12 2025 в 13:26

    -3
    +12
    Евалата на кмето! Па че си гласувам за него! Евала кмете!

    8043

    2

    Moirae

    09.12 2025 в 13:14

    -16
    +5
    За какво свиква протест Пеевски ? Пеевски, който е най-значимият човек в държавата според управляващия кабинет? За какво?!

    3153

    1

    user4eto

    09.12 2025 в 13:03

    -6
    +5
    Театър, подготовка за да се видят реакциите. Следва опит за забрана и на останалите протести.
     
