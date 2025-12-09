Хампарцумян: Бюджетът показва, че управляващите се готвят да сдават властта

Най-токсичните и дразнещи неща в приходната част са махнати, но разходите са същите. Това показва, че управляващата коалиция, която може да наречем клептокрация, се подготвя да излиза в опозиция и да сдава властта.

Това коментира за новия проектобюджет финансистът Левон Хампарцумян по Нова тв.

"Говорим за пирамида от неефективни разходи на публичен ресурс, които служат, за да се подхранва механизмът на лоялност. Пеевски и Борисов вече трябва да плащат, за да ги обичат, те нямат особена харизма сред населението. Колко хубаво би било да има една опозиция с контрол върху службите и съдебна система. А някой ще трябва да вади кестените от огъня. Вторият бюджет е точно толкова несъвършен колкото първия, ако не и повече. Но ако не го приемат, ще има удължителен закон. Трябва да се събере рационална и политическа сила, за да се създаде един по-добър бюджет. Може би трябва да се мине през избори, за да се легитимират хора с дълъг управленски хоризонт. Сегашният кабинет няма да изкара пълен мандат", смята финансистът.

По думите му са нужни системни усилия за подобряване на квалификацията и образованието на работната ръка. "Би било добра новина да се намалят разходите в бюджета. Когато се опиташ да дигитализираш аналогова система, без да я адаптираш, се удряш в стената. Схемата човек-компютър-неефективен човек-компютър разкъсва процеса на малки неефективни парчета. Незаета бройка в администрацията означава, че я има налична, но средствата се използват за бонуси за лоялни служители", обясни експертът.

Според него в Европа е необходима реиндустриализация, по-разумно управление на ресурсите и повишаване на квалификацията на служителите. "Трябва да имаме високообразована и мотивирана работна ръка. Така ще бъдем конкурентни на най-добрите в света. Съдейки по автомобилния парк на по-състоятелните у нас, стремим се да се изравним. Българите никога не са били толкова богати, въпросът е колко устойчив е растежът в икономиката", коментира Хампарцумян.