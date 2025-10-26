БСП официално даде зелена светлина за смяната на Киселова (обновена)

Националният съвет на БСП официално прие предложението на коалиционните партньори за ротационно председателство на парламента. По този начин Наталия Киселова, която бе титуляр на поста от 6 декември миналата година, официално ще го сдаде. Решението на пленума днес е взето с почти пълно единодушие като само 5-6 от членовете на партийния орган били „против“ и „въздържали се“.

Ротация по модела „една година – един председател“

Според първоначалната уговорка рокадата трябваше да се случи точно година след встъпването на Киселова в длъжност. По време на пленума обаче е било обсъдено и по-ранно осъществяване на промяната, в зависимост от преговорите в Съвета за съвместно управление с ГЕРБ и „Има такъв народ“.

„За нас ротацията е задължителна и се надявам колегите да се съобразят и трите партии да се ротираме на една година. Ще предложим Рая Назарян за председател“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по-рано тази седмица.

Именно Борисов беше първият, който настоя за промени в парламентарното ръководство и за „преформатиране на кабинета“, като изрази недоволство от някои министри и представители на БСП.

Напрежение в редиците на левицата

Вътре в БСП решението за ротацията предизвика напрежение. Част от социалистите виждат в него отстъпление от принципната линия на партията. Народният представител Иван Петков предупреди, че партията може да „докара новия бял автобус“ — алюзия към протестите от 2013 г. срещу назначаването на Делян Пеевски.

„БСП понася негативи от участието си в управлението и единствената червена линия изглежда е да не изпаднем от властта“, каза Петков, призовавайки партията да напусне коалицията.

Подобно мнение изрази и Велислава Дърева, според която социалистите трябва незабавно да се оттеглят от управлението. Валери Жаблянов пък заяви, че ще гласува „по съвест“.

Въпреки това, по всичко личи, че мнозинството в партията ще подкрепи ротацията, за да бъде избрана Рая Назарян.

По думите на председателя на БСП Атанас Зафиров решението е подкрепено като израз на политическа отговорност и последователност в поетите ангажименти за стабилност на управлението.

Зафиров съобщи още, че тази седмица е проведено заседание на коалиционния съвет на "БСП – Обединена левица", който с пълно единодушие е приел решението за ротация и продължаване на участието на коалицията в съвместното управление на страната.

"БСП остава последователна в усилията си за стабилност и защита на българските граждани," каза още лидерът на формацията.

Позицията на Наталия Киселова

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира, че няма проблем да предаде поста си и да остане народен представител.

„Ако не бъда председател на Народното събрание, няма да е пречка да остана депутат. Аз съм спечелила мястото с преференции и не виждам причина това да се поставя под съмнение“, заяви тя.

Киселова подчерта, че решението за ротацията не е личен въпрос, а част от договореностите между коалиционните партньори.

Какво следва за коалицията

Предстои Съветът за съвместно управление между ГЕРБ, БСП и ИТН да уточни точния график и механизъм за ротацията.

Въпросът е дали левицата ще успее да запази баланса между принципността и желанието да остане във властта — или ще последват вътрешни разцепления и политически загуби.

Искате да знаете повече?

Очакванията са рокадата да е точно година след като Киселова стане председател, по време на дебата на пленума обаче се оказало, че това може да се случи и по-рано – според това, което бъде договорено в Съвета за съвместно управление с ГЕРБ и ИТН.

Концепцията за промени в правителството и в ръководството на парламента пръв прокара лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който бе най-гневен на кадрите на БСП. Преди по-малко от две седмици той нападна социалния министър Борислав Гуцанов, който постоянно обещавал вдигане на заплати. „Киселова където види празник – на череша, на слива, на джанка, на маруля, на роза, на ягода, заминава там да се показва, камо ли ако има мач или волейбол, то е чудо. Има 19 депутата зад гърба си, от къде накъде? Тя трябва да пита преди да тръгне“, коментира той шефката на парламента Наталия Киселова, която е квотата на БСП-ОЛ. Мандатоносителят заговори и за „преформатиране на кабинета“, защото имало „министерства на концесии“.

"В дискусиите по обсъждането и приемането на бюджета за 2026 г. ще настояваме за ръст на доходите на всички трудови хора, запазване на швейцарското правило за пенсионерите и подкрепа за младите семейства и децата," посочи Атанас Зафиров. Той допълни, че ще поставят пред партньорите си в съвместното управление вижданията си за по-справедлива данъчно-осигурителна система, която да облекчи работещите хора и семействата с ниски доходи, като същевременно гарантира устойчиви приходи за държавата.

Националният съвет възложи на комисията по финанси и икономика изработването на визия за данъчно-осигурителни реформи под мотото „Справедливост, държавност, развитие“, заяви Зафиров.

БСП очаква от правителството да предприеме всички необходими действия за недопускане на криза на пазара на горива и за защита на националната сигурност, добави той и отбеляза, че с тези решения БСП отстоява своята позиция на гарант за национална справедливост и отговорност в управлението.

Във вторник, след заседанието на Съвета за съвместно управление, стана известно, че ГЕРБ и "Има такъв народ" са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание в името на споделеното управление на държавата между формациите от коалицията.

В Перник председателят на парламента Наталия Киселова коментира темата. „Аз съм представител на една от партиите, които взеха решение да участват в управлението. Въпросите, които впоследствие възникват, се обсъждат първо от колективните органи на Българската социалистическа партия, след това от коалиционния съвет и накрая в Съвета за съвместно управление. Каквито решения бъдат взети, те ще се изпълняват“, каза Киселова. На въпрос дали би останала депутат, ако бъде сменена като председател на Народното събрание, тя отговори, че не вижда причина да не го направи.