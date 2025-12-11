Бойкотът е факт: Исландия също напуска Евровизия

Исландия няма да участва в песенния конкурс "Евровизия 2026", съобщи днес държавната телевизия RUV. Това е петата страна (след Нидерландия, Испания, Словения и Ирландия), която бойкотира конкурса, след като миналата седмица организаторът - Европейският съюз за радио и телевизия, одобри участието на Израел.

За разлика от другите 4 държави, участието на Исландия в бойкота не беше сигурно. Въпреки това тя беше сред страните, които миналата седмица поискаха гласуване по въпроса за участието на Израел. Европейският съюз за радио и телевизия обаче реши да не провежда гласуване, като каза, че вместо това е приел нови правила, целящи да попречат на правителствата да влияят на "Евровизия".

Исландската телевизия заяви, че въпреки че новите мерки са отговорили на много от притесненията ѝ, тя "смята, че все още има съмнения дали договорените промени биха били напълно удовлетворителни".

"Уважаваме решението на всички телевизии, които са избрали да не участват в конкурса догодина, и се надяваме скоро отново да ги посрещнем", заяви директорът на "Евровизия" Мартин Грийн.

Исландия никога не е печелила съревнованието за песен, но е заемала второ място през 1999 и 2009 г., обобщава БТА.

Въпреки бойкота три държави - България, Румъния и Молдова - ще се завърнат в конкурса след кратка пауза. БНТ ще организира национална селекция за избор на български изпълнител и песен. Ще участват 15 български изпълнители, сред най-излъчваните в радио- и телевизионния ефир през текущата календарна година, заели водещи позиции в класацията "БГ Топ 40" на сдружение "ПРОФОН" и отбелязали съществено присъствие в стрийминг платформите Spotify, Apple Music и YouTube и ключови социални показатели.

Артистите, приели да участват в селекцията, ще се включат в телевизионна музикална шоу-програма, излъчена на живо от БНТ в три етапа, през януари и февруари 2026 г. Победителят ще бъде определен чрез комбиниран вот на телевизионната аудитория и на професионално жури.