Пуснаха на свобода сръбския наркобос Сретан Йосич

Сръбският наркотрафикант Сретан Йосич, по-известен като Йоца Амстердама, излезе от затвора, съобщава БГНЕС.

„На заседанието си на 10 декември Апелативният съд в Белград уважи жалбата на защита и промени първостепенното решение и освобождава условно Сретен Йосич за изтърпяване на наказанието от 15 години, на което е осъден от Висшия съд в Белград на 3 юни 2010 г. година. Съдът определи, че същият да бъде освободен веднага. Условното освобождаване може да продължи най-дълго до 28 февруари 2026 г.", се казва в решението на съда.

Според магистратите са изпълнени всички законови условия за условното освобождаване за Сретан Йосич и очаква осъденият да се държи добре, докато е на свобода, и че няма да извърши ново престъпление до изтичане на срока, за който е произнесена присъдата, поради което този съд е приел жалбата на защитата.

63-годишният Йосич беше арестуван на 27 април 2009 г. по подозрение за участие в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич.

В края на съдебното производство обаче той окончателно беше оправдан и преместен от Централния затвор в Забела, за да излежи 15-годишна присъда за подстрекателство към убийството на Горан Марянович, известен като Гокси Бомбаш, през 1995 г.

През 1984 година Йоца Амстердам напуска Сърбия и в продължение на десетки години живее в чужбина. В различни западни затвори той излежава присъди за наркотрафик.

От средата на 80-те години на миналия век живее в Нидерландия. Има данни, че от началото на 90-те години живее и в България. По това време го наричат „Краля на кокаина“.

През 2002 г. като главен секретар на МВР Бойко Борисов арестува Йосич в България. След това започна да се движи със засилена охрана.