Атанасов: Властта е делигитимирана, влакът тръгна

„Властта е делигитимирана. Нямат легитимация да продължат да управляват. Ако Борисов иска да изживява онази мъка с Орешарски, да продължават”, заяви лидерът на ДСБ и съпредседател на „Демократична България” Атанас Атанасов по Нова тв.

„На площада не чух нито веднъж името на Желязков. Това означава, че никой не го припознава като фактор, от който зависи каквото и да е. Той няма собствена воля. Решенията в държавата се взимат на друго място, подчерта той.

Хората са разбрали, че има паралелен център на власт, където се взимат решения. Влакът тръгна, няма спиране, въпросът е кога ще се случи тази оставка”, каза още Атанасов.

Според него важен въпрос е сега как ще се проведат следващите избори.