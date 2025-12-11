Никола Саркози публикува затворническите си мемоари

Излезе книгата на Никола Саркози "Дневникът на един затворник", предаде ДПА.

Мемоарите са свързани с престоя на 70-годишния бивш президент на Франция като затворник номер 320535 в килия 11 на затвора "Санте" в Париж. Там той прекара близо три седмици, след като бе осъден на пет години лишаване от свобода по обвинения в незаконно финансиране на кандидатпрезидентската кампания му през 2007 г. от покойния либийски лидер Муамар Кадафи.

В книгата от 200 страници той изразява възмущението си от това, че е попаднал зад решетките, и твърдото си убеждение, че е невинен.

Саркози разкрива мрачни подробности за престоя си в специално охраняваната килия, която описва като "дванадесет квадратни метра" с "легло, здраво закрепено към стената с подсилени панели", малко дървено бюро, душ, хладилник, котлон и телевизор. Бившият президент не е очаквал лукс, но самата перспектива е била стряскаща: "Моите бъдещи съседи са ислямистки терористи, изнасилвачи, убийци или наркодилъри. Очарователна перспектива," пише той преди влизането си.

Най-голямо изпитание за него е бил непрестанният шум от останалите затворници, някои от които "не изглеждаха да са в оптимално психическо състояние", което му е пречело да спи през нощта.

Посещението на неговата съпруга Карла Бруни му дало "лъч надежда", както и гледането на футболния мач между Пари Сен Жермен (ПСЖ) и Байер Леверкузен.

Саркози посвещава много страници на т. нар. либийска афера и съдебния процес срещу него, като заявява, че съдебната система е прекарала години в упорито доказване на обвинението, че незаконни финансови средства са постъпили в президентската му кампания през 2007 г., без да има солидни доказателства.

Бившият френски президент бе освободен условно миналия месец, докато очаква под съдебен надзор делото да бъде разгледано на апелативна инстанция.