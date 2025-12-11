Маркет ЛИНКС: ГЕРБ остава първа, но има спад от 5% за месец

ГЕРБ-СДС са първа политическа сила със 17% подкрепа. Втори са ПП-ДБ с 14,7% подкрепа. Трети са „Възраждане“ с 9,3% подкрепа, а четвърти „ДПС-Ново начало“ с 9,1% подкрепа. Пети са МЕЧ с 5,3%, а шести БСП с 4,7% подкрепа.

Очевиден е сериозният спад в дела на подкрепа за ГЕРБ, като в последния месец е намалял с 5%“, каза социологът от „Маркет ЛИНКС“ Добромир Живков, като коментира данните от националното проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“, проведено сред 1009 лица над 18 г. в страната в периода 3-7 декември по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета. .

Наблюдава се мобилизация на подкрепящите ПП-ДБ. „Възраждане“ остават устойчиви, а при „ДПС-Ново начало“ също има спад с около 4%. Под 4-процентната бариера, ако изборите бяха днес, остават „Величие“, „Има такъв народ“ и АПС.

82% от българите протестират срещу модела на управление, сочат още цифрите.

Бойко Борисов, който обикновено е с около 21-24% одобрение, сега е в ниската си точка на одобрение и в пик на неодобрението – 88%“, коментира социологът.

Относно президента Румен Радев той посочи, че „погледите към него се връщат“ и то най-вече по отношение на намаляване на недоверието към него. „До известна степен се възстановява доверието в опозиционните лидери“, каза още социологът.

„Слави Трифонов очевидно е в съвсем различна ситуация от април и юни 2021 г. именно с разочарованието, че не успя да изпълни заявката, с която дойде на политическата сцена“, коментира Добромир Живков.

По думите му рекордно е недоверието към Делян Пеевски – 81%.

Има ясна тенденция на политизиране на българското общество – връщане отново в темите, които са свързани с управлението. Отново голяма част от българите са готови да гласуват – над 3,4 милиона могат да излязат до урните в настоящия момент.