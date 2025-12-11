Радостин Василев призова ИТН или БСП да гласуват за падането на правителството

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев призова партиите в управляващото мнозинство ИТН и БСП да се разграничат от правителството още преди гласуването на вота на недоверие. Според него политическата ситуация е навлязла в критична фаза след масовите протести вчера (10.12).

"Ако в настоящото управление е останал малко здрав разум, Слави Трифонов или хората от БСП трябва да декларират, че ще напуснат управлението и ще гласуват за падането на това правителство", заяви Василев в кулоарите на парламента.

По думите му протестите са дали "толкова силен глас за оставка, че трябва да бъде чут и от най-дебелокожия политик".

Той определи гражданската енергия като вече необратима и подчерта, че за първи път толкова голям брой млади хора са изразили категорична позиция срещу задкулисието и начина на управление.

Според него протестите не трябва да бъдат използвани за партийни цели.

"Никой няма право да приватизира този протест. На площада бяха граждани, не ПП–ДБ. МЕЧ подкрепя демонстрациите като граждани, без да търсим изява", каза той.

Василев предупреди, че ако управляващите останат на власт, напрежението може да ескалира.

"Оттук нататък управление в такава конфигурация ще е мъчение. В България може да се стигне до гражданска война, ако безграничната наглост продължава", заяви той.

Лидерът на МЕЧ отправи критики и към ДПС, подчертавайки, че "не трябва да се спекулира с етническата карта, защото общностите, които Пеевски счита за свои, всъщност не го искат".

Той коментира и ролята на "Има такъв народ".

"Вчера излъчваха клипове на Слави Трифонов – човек, който унищожи енергията на протеста и предаде огромна част от обществото", каза Василев.

Според него и от ПП–ДБ трябва да направят изводи от участието си в "сглобката".

"Втори път площада няма да им прости залитане по Борисов и Пеевски", подчерта лидерът на МЕЧ.

Василев заяви, че очаква серия от избори, ако правителството подаде оставка.