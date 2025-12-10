Le Monde интервюира кмет на Пеевски: Обичаме го. Сорос противопоставя София на Белица

Кметът на Белица Радослав Ревански съобщи, че е бил интервюиран от екип на френския в. "Льо Монд" във връзка с протестите в подкрепа за Делян Пеевски.

Кметът от "ДПС-Ново начало" разказал пред журналист на вестника за "силната подкрепа, която общината получава от народния представител Делян Пеевски", и посочил "конкретните резултати от тази институционална връзка":

„Господин Пеевски го обичаме в община Белица, в цялата област. Откакто съм кмет, той ми помага за всичко. За всяка тема, в която имаме казус, отивам при него и той съдействa. Така че подкрепата, която виждате, е съвсем логична – за мен, за общините Гърмен, Сатовча и Якоруда, но и за него самия.“

Кметът пише в публикация във фейсбук, че повод за разговора с екипа на "Льо Монд" е бил "многолюдният митинг в подкрепа на справедливостта, който събрал жители от цялата община и региона".

„Мечтаем София, Белица, Варна и Бургас да се съревновават с вас – истинските европейци от Франция, Англия, Германия и Испания", заявил Ревански.

Той разказал и какви, според него, са протестите в София:

„В София го обвиняват (Делян Пеевски, б.р.) олигарсите, пратени от ПП–ДБ и от президента Радев. Той е най-големият борец срещу олигархията у нас. Затова се организират измислени протести и измислени обвинения.“

Според Ревански някой целенасочено разделя хората и по-специално - София от провинцията:

„Не може да има разделение – човекът от София и човекът от Белица са еднакви... Ние се борим с това повече от 25 години. Групата на Сорос се опитва да противопостави София на провинцията. Но това е грешно. Човекът от София и човекът от Белица сме еднакви. Не се поддаваме на тези провокации.“

Публикацията в "Льо Монд" все още не е излязла. Преди дни изданието публикува статия за Делян Пеевски, когото нарече "могъщият олигарх, който е в центъра на българския гняв".