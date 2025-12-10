Le Monde интервюира кмет на Пеевски: Обичаме го. Сорос противопоставя София на Белица

Кметът на Белица Радослав Ревански съобщи, че е бил интервюиран от екип на френския в. "Льо Монд" във връзка с протестите в подкрепа за Делян Пеевски.
Кметът от "ДПС-Ново начало" разказал пред журналист на вестника за "силната подкрепа, която общината получава от народния представител Делян Пеевски", и посочил "конкретните резултати от тази институционална връзка":
„Господин Пеевски го обичаме в община Белица, в цялата област. Откакто съм кмет, той ми помага за всичко. За всяка тема, в която имаме казус, отивам при него и той съдействa.
Така че подкрепата, която виждате, е съвсем логична – за мен, за общините Гърмен, Сатовча и Якоруда, но и за него самия.“
Кметът пише в публикация във фейсбук, че повод за разговора с екипа на "Льо Монд" е бил "многолюдният митинг в подкрепа на справедливостта, който събрал жители от цялата община и региона".
„Мечтаем София, Белица, Варна и Бургас да се съревновават с вас – истинските европейци от Франция, Англия, Германия и Испания", заявил Ревански.
Той разказал и какви, според него, са протестите в София:
„В София го обвиняват (Делян Пеевски, б.р.) олигарсите, пратени от ПП–ДБ и от президента Радев. Той е най-големият борец срещу олигархията у нас. Затова се организират измислени протести и измислени обвинения.“
Според Ревански някой целенасочено разделя хората и по-специално - София от провинцията:
„Не може да има разделение – човекът от София и човекът от Белица са еднакви... Ние се борим с това повече от 25 години. Групата на Сорос се опитва да противопостави София на провинцията. Но това е грешно. Човекът от София и човекът от Белица сме еднакви. Не се поддаваме на тези провокации.“
Публикацията в "Льо Монд" все още не е излязла. Преди дни изданието публикува статия за Делян Пеевски, когото нарече "могъщият олигарх, който е в центъра на българския гняв".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
20434
11
10.12 2025 в 15:56
Цървул, защото не знам как е проститутка в мъжки род!
-7700
10
10.12 2025 в 15:37
-7700
9
10.12 2025 в 15:36
500
8
10.12 2025 в 15:07
Дьо. В Белица е Де-Губертен. Откъде толкова франкофони клетници в тоя сайт?????
3537
7
10.12 2025 в 15:06
5038
6
10.12 2025 в 15:00
6800
5
10.12 2025 в 14:40
7550
4
10.12 2025 в 14:40
3980
3
10.12 2025 в 14:31
- Г-н Живков, никой не може да ми забрани да ви обичам.
500
2
10.12 2025 в 14:29
Pornhub разкри руската братушка: Гледат основно трансджендър порно
Насилник крещял на жена си, докато я пребива: Аз казах ли ти, че ако ме излъжеш, ще те убия
''Зелено движение'' предлага намаляване на възрастта за гласуване от 18 на 16 години
''Зелено движение'' предлага намаляване на възрастта за гласуване от 18 на 16 години
Американски посланик: Европа има нужда от електрошок, много харчи