Le Monde интервюира кмет на Пеевски: Обичаме го. Сорос противопоставя София на Белица

Кметът на Белица Радослав Ревански съобщи, че е бил интервюиран от екип на френския в. "Льо Монд" във връзка с протестите в подкрепа за Делян Пеевски.

Кметът от "ДПС-Ново начало" разказал пред журналист на вестника за "силната подкрепа, която общината получава от народния представител Делян Пеевски", и посочил "конкретните резултати от тази институционална връзка":

„Господин Пеевски го обичаме в община Белица, в цялата област. Откакто съм кмет, той ми помага за всичко. За всяка тема, в която имаме казус, отивам при него и той съдействa.

Така че подкрепата, която виждате, е съвсем логична – за мен, за общините Гърмен, Сатовча и Якоруда, но и за него самия.“

Кметът пише в публикация във фейсбук, че повод за разговора с екипа на "Льо Монд" е бил "многолюдният митинг в подкрепа на справедливостта, който събрал жители от цялата община и региона".

„Мечтаем София, Белица, Варна и Бургас да се съревновават с вас – истинските европейци от Франция, Англия, Германия и Испания", заявил Ревански.

Той разказал и какви, според него, са протестите в София:

„В София го обвиняват (Делян Пеевски, б.р.) олигарсите, пратени от ПП–ДБ и от президента Радев. Той е най-големият борец срещу олигархията у нас. Затова се организират измислени протести и измислени обвинения.“

Според Ревански някой целенасочено разделя хората и по-специално - София от провинцията:

„Не може да има разделение – човекът от София и човекът от Белица са еднакви... Ние се борим с това повече от 25 години. Групата на Сорос се опитва да противопостави София на провинцията. Но това е грешно. Човекът от София и човекът от Белица сме еднакви. Не се поддаваме на тези провокации.“

Публикацията в "Льо Монд" все още не е излязла. Преди дни изданието публикува статия за Делян Пеевски, когото нарече "могъщият олигарх, който е в центъра на българския гняв".

    20434

    11

    случайно прочетох

    10.12 2025 в 15:56

    -0
    +0
    "Господин Пеевски го обичаме в община Белица, в цялата област. Откакто съм кмет, той ми помага за всичко. За всяка тема, в която имаме казус, отивам при него и той съдействa."
    Цървул, защото не знам как е проститутка в мъжки род!

    -7700

    10

    Gunteer

    10.12 2025 в 15:37

    -0
    +0
    Незначителен червей, Ахахаха

    -7700

    9

    Gunteer

    10.12 2025 в 15:36

    -0
    +0
    Ахахаха Добре, че е казал това за Сорос, за да прозвучи като пълно куку, иначе можеше и да се хванат!

    500

    8

    Незначителен червей

    10.12 2025 в 15:07

    -0
    +0
    Alfakentavur. Де е, Мар-мале ,не
    Дьо. В Белица е Де-Губертен. Откъде толкова франкофони клетници в тоя сайт?????

    3537

    7

    Деспин Митрев

    10.12 2025 в 15:06

    -10
    +0
    Nick, започвам да се питам - а дали не е така, защото кметът наистина е НЕможач? Да увеличава цените може, да ограничава достъпа до дома ти - може, да ограничава правото ти на собственост - може, да прахосва стотици милиони - може, да вгорчава живота на милиони софиянци - може, а да оправя калните и разбити улици - НЕ може, да оправя водоснабдяването - НЕ може, да оправи сметоизвозването - НЕ може, да направи София нормален град - НЕ може! Търпението ми се изчерпа - той е същият гепаджия като Баце ви, но с още един недостатък - НЕМОЖАЧ!

    5038

    6

    Бекон

    10.12 2025 в 15:00

    -0
    +0
    С какво искренно съжаление преводача слуша назубрените реплики на кмета.

    6800

    5

    Smoker

    10.12 2025 в 14:40

    -0
    +15
    Кофти като нямаш собствено мнение, а си заставен да повтаряш опорки, спуснати от горе.

    7550

    4

    alfakentavur

    10.12 2025 в 14:40

    -0
    +5
    Червейче, Пиер дьо Кубертен. Дьо. К-убертен.

    3980

    3

    Niko Kolev

    10.12 2025 в 14:31

    -0
    +15
    Едно време Л. Левчев беше заявил на бай Тошо:

    - Г-н Живков, никой не може да ми забрани да ви обичам.

    500

    2

    Незначителен червей

    10.12 2025 в 14:29

    -0
    +15
    Ето един екземпляр задаваш въпроса, Човек се ражда идиот или впоследствие става такъв. В Якоруда съм бил няколко пъти. Там хората мислят че Луната е пита кашкавал. И доста са работливи. Цял ден и нощ работят. КПД 0.1 процента. Важното е участието. Пиер де Губертен. Ако ги питат за Губертен дали няма да кажат че Пеевски си е сменил името. Уф Българийо!!!!
     
