Тръмп: Размених доста остри думи с европейците за Украйна

Разногласията между САЩ и Европа по мирния план за Украйна нарастват, пишат световните агенции

OFFNews 11 декември 2025 в 07:28 2719 4
Доналд Тръмп

Снимка БТА/АП
Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разменил „доста остри думи“ с лидерите на Франция, Великобритания и Германия относно Украйна и предупреди, че нови преговори рискуват да „загубят време“. Това е поредният знак за нарастващите разногласия по въпроса как да се сложи край на руската инвазия.

„Обсъдихме Украйна с доста силни думи“, каза Тръмп, когато беше попитан за телефонния разговор с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, пише БГНЕС, цитирайки световните агенции.

„Мисля, че имахме някои малки разногласия относно хора и ще видим как ще се развият нещата. Казахме, че преди да отидем на среща, искаме да знаем някои неща. Те биха искали да отидем на среща през уикенда в Европа и ние ще вземем решение в зависимост от това, с какво ще се върнат. Не искаме да губим време“, добави той.

Американският президент оказва натиск върху украинския си колега Володимир Зеленски да се съгласи с плана на САЩ и го обвини, че не е прочел плана. Украински служители обаче заявиха пред АФП, че Киев е изпратил актуализиран проект на плана на Вашингтон.

Първоначалният план на САЩ, който предвиждаше Украйна да отстъпи територии, които Русия не е превзела, беше счетен от Киев и европейските му съюзници за прекалено близък до много от твърдите изисквания на Русия и оттогава е преработен.

Преговорите между американски официални лица и руския президент Владимир Путин в Кремъл миналата седмица също не доведоха до пробив.

Коментарите на Тръмп идват на фона на нарастващото разединение с Европа, след като той я описа като „западаща“ и „слаба“ по отношение на имиграцията и Украйна, дни след публикуването на нова стратегия за националната сигурност на САЩ, в която се казва, че континентът рискува „цивилизационно изчезване“.

Междувременно американският лидер даде поредния намек, че може да се оттегли от конфликта, за който обвинява своя предшественик Джо Байдън и за който някога заяви, че може да разреши в рамките на 24 часа след завръщането си в Белия дом през януари.

„Понякога трябва да оставиш хората да се бият, а понякога не. Но проблемът с това да оставиш хората да се бият е, че губиш хиляди хора на седмица. Това е абсурдно. Цялата ситуация е абсурдна“, посочи Тръмп.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    85

    4

    Far Rider

    11.12 2025 в 09:34

    -0
    +0
    Това е президентът който ще направи САЩ отново велики. Същият който провъзгласи Орбан за президент на Турция! Едонствен той успя да премести Унгария така, че да има обща граница с Русия! И още цял куп подвизи! Хайде, вий юначни защитници на САЩ който пишехте колко са велики Щатите! Викайте Ю-Ес-Ей! Слагайте ми минуси когато ви пиша, че са масонско-еврейска криминална държава!

    2970

    3

    Джендо Джедев

    11.12 2025 в 09:05

    -0
    +3
    Анализи,

    Той и там колко е спец... вижда се от 6-те му фалита. Виж, явно Витков е по-печен, та Краснов праща него да прави цуни-гуни с Путлер.

    12382

    2

    Анализи

    11.12 2025 в 09:02

    -0
    +13
    Перчемът очевидно е спец по далавери с недвижими имоти и по нищо друго, освен, че се твърди, че се води в тетрадките на КГБ.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    11.12 2025 в 07:54

    -0
    +43
    "Това е абсурдно. Цялата ситуация е абсурдна“

    Така е, абсурдите почнаха в края на януари тази година.

     
    X

    На живо II: Протестът срещу Пеевски и Борисов (между 20 и 21:20 ч)