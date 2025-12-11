ПП-ДБ призоваха за оставка до 13:30 ч.

Асен Василев: Бюджетите на НЗОК и ДОО не са минали двете най-важни комисии, а са вкарани в зала

OFFNews 11 декември 2025 в 09:33 4002 4
ПП-ДБ

Снимка БГНЕС/ЛЮБОМИР НИКОЛОВ
Лидерите на "Продължаваме промяната-Демократична България"

Бюджетите на ДОО и НЗОК са вкарани в зала без да са минали през през ресорните комисии - социалната и здравната. Тези хора не разбраха, че така няма да стане, заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента. 

"Безобразията продължават. Двата бюджета са минали само през бюджетна комисия", допълни Василев.

По думите му българският народ е натиснал бутона на това правителство, призовавайки за оставка по време на протестите в над 35 града вчера.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев отново призова премиерът Росен Желязков да депозира оставката на правителството преди гласуването на вота на недоверие в 13:30 днес. 

"След вчерашния протест това управление има само един ход - да подаде оставка преди гласуването на вота в 13:30", каза Мирчев.

Николай Денков се обърна към Кирил Добрев от БСП, призовавайки го да постъпи като баща му Николай Добрев (министър на вътрешните работи през 1996 – 1997 г. - б.р) и БСП да оттеглят подкрепата към правителството. 

"Искам да се обърна към Кирил Добрев. Февруари 97-ма аз помня какво беше тогава - говореше се за гражданска война и тогава неговият баща направи това, което и сега трябва да направи БСП и очаквам Кирил Добрев да влезе в обувките на баща си и заедно с другите от БСП да спре подкрепата на това правителство", каза Денков.

Той посочи още, че хората са разбрали лъжите на ИТН за правителството и че Слави Трифонов е разочаровал избирателите си.

    3537

    4

    Деспин Митрев

    11.12 2025 в 11:05

    -0
    +0
    Niko, не подценявай и 50-тачките раздавани по избори! Защото най-черният кошмар, може вече и да е предопределено да се случи.

    3537

    3

    Деспин Митрев

    11.12 2025 в 11:01

    -0
    +2
    На снимката трябва да останат САМО двама и половина - Денков, Мирчев и Асен Василев малко отзад, леко прикрит зад двамата, но да се вижда! Другите - мотиките и да копат картофи в софийското равно пОле! Челото да си носи и лаптоп, и стария плъх да го млати с лаптопа по главата, ега процесора от лаптопа влезе в изкуфялницата му, че една веб-страница не можа да направи!

    4052

    2

    IvoIvo

    11.12 2025 в 10:55

    -0
    +0
    Никъв шанс...

    3980

    1

    Niko Kolev

    11.12 2025 в 10:44

    -2
    +11
    Бойчето тупа топката с надежда Руменчо рапа да излезе с политически проект. Тогава ще влезе в ролята на Спасител, която е неговото любимо амплоа. А Руменчо рапа да изпълни ролята на ИТН и да разпилее протестния вот.

    Мисирки, ПИКливи медиЙ и всякакви дуднещи аналлизатотори ще стрелят в две посоки. Ще обясняват, че рапа ще спечели хиляа мильона гласа, а ППДБ са предатели, защото не искат да направят евроатлантическо правителство със Спасителя.

    Този сюжет сработи през 2019, когато МаяМа беше "произведена" в главен кандидат, загуби от Фандъкова, обаче при районните кметове ДБ победи навсякъде ГЕРБ.

     
