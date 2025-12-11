ПП-ДБ призоваха за оставка до 13:30 ч.

Бюджетите на ДОО и НЗОК са вкарани в зала без да са минали през през ресорните комисии - социалната и здравната. Тези хора не разбраха, че така няма да стане, заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента.
"Безобразията продължават. Двата бюджета са минали само през бюджетна комисия", допълни Василев.
По думите му българският народ е натиснал бутона на това правителство, призовавайки за оставка по време на протестите в над 35 града вчера.
Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев отново призова премиерът Росен Желязков да депозира оставката на правителството преди гласуването на вота на недоверие в 13:30 днес.
"След вчерашния протест това управление има само един ход - да подаде оставка преди гласуването на вота в 13:30", каза Мирчев.
Николай Денков се обърна към Кирил Добрев от БСП, призовавайки го да постъпи като баща му Николай Добрев (министър на вътрешните работи през 1996 – 1997 г. - б.р) и БСП да оттеглят подкрепата към правителството.
"Искам да се обърна към Кирил Добрев. Февруари 97-ма аз помня какво беше тогава - говореше се за гражданска война и тогава неговият баща направи това, което и сега трябва да направи БСП и очаквам Кирил Добрев да влезе в обувките на баща си и заедно с другите от БСП да спре подкрепата на това правителство", каза Денков.
Той посочи още, че хората са разбрали лъжите на ИТН за правителството и че Слави Трифонов е разочаровал избирателите си.
11.12 2025 в 11:05
11.12 2025 в 11:01
11.12 2025 в 10:55
Мисирки, ПИКливи медиЙ и всякакви дуднещи аналлизатотори ще стрелят в две посоки. Ще обясняват, че рапа ще спечели хиляа мильона гласа, а ППДБ са предатели, защото не искат да направят евроатлантическо правителство със Спасителя.
Този сюжет сработи през 2019, когато МаяМа беше "произведена" в главен кандидат, загуби от Фандъкова, обаче при районните кметове ДБ победи навсякъде ГЕРБ.
