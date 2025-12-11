Радев към депутатите: Чуйте площадите

Президентът Румен Радев се включи късно снощи във фейсбук и коментира протестите.
Според него "Протестът роди широк народен консенсус анти-мафия, който е по-важен от всички различия, от всички опити за присвояване на надеждата".
Снимка: People of Sofia
Радев се обърна към депутатите, които днес гласуват вот на недоверие на правителството
"Избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостите. Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите! Вие сте на ход! Моят избор е ясен", написа Румен Радев.
11.12 2025 в 09:40
11.12 2025 в 09:33
