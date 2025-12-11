Радев към депутатите: Чуйте площадите

OFFNews 11 декември 2025 в 09:24 606 2
Президентът Румен Радев

Снимка БГНЕС/архив
Президентът Румен Радев

Президентът Румен Радев се включи късно снощи във фейсбук и коментира протестите.

Според него "Протестът роди широк народен консенсус анти-мафия, който е по-важен от всички различия, от всички опити за присвояване на надеждата". 

Снимка: People of Sofia

Радев се обърна към депутатите, които днес гласуват вот на недоверие на правителството

"Избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостите. Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите! Вие сте на ход! Моят избор е ясен", написа Румен Радев.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    85

    2

    Far Rider

    11.12 2025 в 09:40

    -0
    +2
    А защо пРезидентина не чуе и той площадите, че му искат оставката?

    2970

    1

    Джендо Джедев

    11.12 2025 в 09:33

    -0
    +0
    Тоя па и той да се присламчи! И теб не те искаме, чорап! Ти си част от проблема, а не част от решението му!
     
    X

    На живо: Протестът срещу Пеевски и Борисов