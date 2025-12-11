Иво Сиромахов: Иди си с мир, Слави

Актьорът, писател и сценарист Иво Сиромахов отново отправи критики към лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов във "Фейсбук" и го призова да напусне политиката и обществения живот.

Публикуваме позицията на Сиромахов без редакторска намеса и в пълния ѝ вид:

Слави,

виждаш ли какво става в държавата?

Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?

В какво се превърна, Слави?

Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?

Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?

Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?

Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?

Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?

Иди си с мир, Слави.

Утре вече ще е късно.

Вчера на протеста на площад "Независимост" на голям екран беше излъчена компилация с противоречиви моменти и изказвания на депутатите от ИТН и Трифонов, включително запис от предаването му, в което обещава никога да не влиза в коалиция с ГЕРБ.

