Иво Сиромахов: Иди си с мир, Слави

Актьорът, писател и сценарист Иво Сиромахов отново отправи критики към лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов във "Фейсбук" и го призова да напусне политиката и обществения живот.
Публикуваме позицията на Сиромахов без редакторска намеса и в пълния ѝ вид:
Слави,
виждаш ли какво става в държавата?
Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?
В какво се превърна, Слави?
Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?
Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?
Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?
Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?
Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?
Иди си с мир, Слави.
Утре вече ще е късно.
Вчера на протеста на площад "Независимост" на голям екран беше излъчена компилация с противоречиви моменти и изказвания на депутатите от ИТН и Трифонов, включително запис от предаването му, в което обещава никога да не влиза в коалиция с ГЕРБ.
Можете да чуете Иво Сиромахов в подкаста на OFFNews.
11.12 2025 в 13:10
Е, аз съм един от тези, които НИКОГА не съм му вярвал, не съм ходил на негови концерти, не съм гласувал, или подписвал за неговите "референдуми" и никога не съм го приемал за читав човек. Оставам настрана, че много от посланията, които отправяше не са били част от моите разбирания. Посочвам някои от тях - мажоритарна система, намаляване на субсидията за партиите...
Единствено намаляването на броя депутати имаше някакъв смисъл, но то беше като написаната от ГЕРБ/Барни Ръбъл конституция - просто хвърлено, за да има там нещо.
11.12 2025 в 12:41
11.12 2025 в 12:15
11.12 2025 в 11:02
11.12 2025 в 09:58
