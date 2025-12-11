Иво Сиромахов: Иди си с мир, Слави

Актьорът, писател и сценарист Иво Сиромахов отново отправи критики към лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов във "Фейсбук" и го призова да напусне политиката и обществения живот.

Публикуваме позицията на Сиромахов без редакторска намеса и в пълния ѝ вид:

Слави,
виждаш ли какво става в държавата?
Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?
В какво се превърна, Слави?
Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?
Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?
Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?
Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?
Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?
Иди си с мир, Слави.
Утре вече ще е късно.

Вчера на протеста на площад "Независимост" на голям екран беше излъчена компилация с противоречиви моменти и изказвания на депутатите от ИТН и Трифонов, включително запис от предаването му, в което обещава никога да не влиза в коалиция с ГЕРБ.

    Niko Kolev

    11.12 2025 в 13:10

    Написаното от Сиромахов само показва, че е вярвал в "харизмата на Слави".

    Е, аз съм един от тези, които НИКОГА не съм му вярвал, не съм ходил на негови концерти, не съм гласувал, или подписвал за неговите "референдуми" и никога не съм го приемал за читав човек. Оставам настрана, че много от посланията, които отправяше не са били част от моите разбирания. Посочвам някои от тях - мажоритарна система, намаляване на субсидията за партиите...
    Единствено намаляването на броя депутати имаше някакъв смисъл, но то беше като написаната от ГЕРБ/Барни Ръбъл конституция - просто хвърлено, за да има там нещо.

    Октим

    11.12 2025 в 12:41

    Крайно време е да разбереш, Иво, че най-трудно (или по-добре напълно НЕвъзможно) е да откъснеш докопалия се до някаква власт селяндур! Защото точно тя (властта) е като животворна вода за всяка една бедна и примитивна душица стараеща се постоянно да се доказва, че и тя е нещо, за което изобщо не е създадена!

    kokoto

    11.12 2025 в 12:15

    чалгара плащаше за да може сега да лапа в кочината с прасчо и друзя

    IvoIvo

    11.12 2025 в 11:02

    Ах, хвани единия, удари другия са тия....

    Бен Булбин

    11.12 2025 в 09:58

    Млъкни и ти, оял се плъх! Когато мазния чалгар ти плащаше не ревеше, нали!? Поредното гюбре, което се обръща с вятъра.
     
