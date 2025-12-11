Километрични опашки на ГКПП Капитан Андреево и Лесово

На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили.

Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските ГКПП е към 6:00 ч. тази сутрин.

Основната причина за блокадата е протестът на гръцките фермери. Друга причина е, че традиционно в края на годината трафикът към Турция е засилен. От митницата съобщават, че през граничните пунктове с южната ни съседка работят на пълен капацитет.

За последното денонощие през ГКПП „Капитан Андреево“ са преминали 3130 тежкотоварни автомобила.

Осем патрулни екипа на полицията следят за спазването на реда на пътя. Вчера агресивен шофьор беше арестуван, след като се опита да пререди опашката.

Протестите и блокадите в Гърция ще продължат и днес, въпреки проведената снощи среща на фермерите с премиера. Правителството и синдикатите на земеделските производители обсъждат графика за изплащане на забавените субсидии за 2025 година.

Помощите са в размер на близо 1 милиард евро. По различни данни, две трети от тях са замразени заради разследвания за корупция и злоупотреби. Заради забавянето вече втора седмица протестите и блокадите на пътищата не спират.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и преходи с Република Северна Македония, със Сърбия и с Румъния.