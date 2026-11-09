Пожелания за Новата година – за семейство, приятели и колеги

Посрещането на Нова година е любимо време за милиони хора по целия свят. Пожеланията за Новата година съсредоточават в себе си практически цялата пирамида на Маслоу в себе си: от физиологичните нужди като храна, вода и здраве, през сигурността с подслон и обезпеченост, принадлежността към общност или семейство, увереността и самоусъвършенстването...

Пожелания за Новата година: физиологични нужди - храна, вода, сън, здраве

Обичам огънят в камината да свети, дъха на баница с късмети, на старо вино и ошав и искам вий да сте щастливи!

Това е от тези пожелания за Новата година, които може да се разчетат и като част от базовите нужди да ни е топло в студените зимни дни и да имаме привилегията да сложим хубава храна на масата в новогодишната нощ (което става все по-скъпо удоволствие). Най-разпространеният поздрав (особено при пожелания за Новата година) при вдигане на тост или "наздравицата" е "Наздраве". Това не е случаен поздрав. То всъщност означава "Нека здравето никога не те напуска и бъде твой верен приятел!". Без здраве, всичко останало отива на заден план или пропада, затова здравето е може би най-споменавата дума сред пожелания за Новата година.

Пожелания за Новата година: сигурност - подслон, безопасност, обезпеченост

"Край камина да се сгреем, червено вино да налеем", "шарени торбички, пълни със парички", "Пожелавам ти успех във фирмата – всяко начинание да се увенчава с успех и всяка добра сделка да бъде повод за празнуване!". Тези и подобни благопожелания се съсредоточават върху обезпечеността, като предпоставят материалното благосъстояние за условие на сигурността на човека. Пирамидата на Маслоу обаче има още няколко по-високо стоящи слоя. Да видим какви пожелания за Новата година ще намерим нататък.

За принадлежност - любов, семейство, общност

"Резервирай парти, което не се купува с пари – любов, мъдрост, истина", "много щастие – то никога не стига, море от любов и бряг", "Нека твоите подаръци да са здраво семейство, щастливи приятели...", "Нека домът ти бъде пълен с мир, любов и разбирателство!", "да бъде мирна плодовита".

Принадлежността към семейство и общност създава дом, а в по-широк смисъл това означава и понятието за Родина. Затова пожелания за Новата година за топлина и уют се свързват неизменно с дома, близките, приятелите. За съжаление, тези, свързани с мира, остават все така актуални в свят на войни и несправедливости. Пожелания за Новата година да е мирна: на това се надява всеки човек, освен може би тези, които подпалват войните...

За увереност - слава, уважение, самоуважение

Тук определено първо място заемат пожелания за Новата година за успехи. Обикновено, като чуят успехи, повечето хора си представят именно славата, уважението и самоуважението, което човек придобива, без обаче да отчитат огромния труд, който е предшествал успехите.

"Една нова година, която ще ти донесе много положителни емоции и успехи!", "Нека всичките Ви дела бъдат увенчани с успех и носят удовлетворение и радост", "Нека искрата на успеха в тази нощ се запали и да започнат да се сбъдват най-големите ти мечти!" са честитките, представящи този слой на пирамидата.

Пожелания за Новата година: самоусъвършенстване - духовност, постижения, учение

Тук рязко оредяват пожелания за Новата година, свързани с мъдростта, истината и търсенето на висш смисъл. Но всъщност стремежът да учиш, да търсиш истината, да цениш мъдростта различава човека от животното, защото това са харектеристики на личността. "Аз ти пожелавам писалката да е в твоите ръце. Това е твоят шанс да напишеш най-красивата история в твоя живот" "Пожелавам ти да се радваш на малките неща, които правят живота красив!" са пожелания за Новата година, близо до този най-висок слой в пирамидата на Маслоу.

Картички за Нова година

Картичките, свързани с пожелания за Новата година, съдържат обикновено като елементи цифрите на предстоящата година, елхи, заря, коледни топли, подаръци, снежни човеци. Понякога ще намерите картички, които обединяват пожелания за Новата година и за Коледа, като тази тенденция за размиване на събития и празници, виждаме и в други области.

Късмети

Късметите, които съдържат пожелания за Новата година и които можем да намерим в магазините, обикновено съдържат най-много думички в спектъра на физиологичните нужди, сигурността и принадлежността. Ако искате по-възвишени пожелания за Новата година, най-добре да си ги напишете сами.

Пожелания на английски

Човекът е човек, независимо къде е роден по света, затова логиката, която е описана по-горе, важи и за пожелания за Новата година на английски език. "Wishing you health, happiness, and love in the new year" ("Пожелавам ти здраве, щастие и любов през новата година"), "May the new year bring you peace, joy, and all the things your heart desires" (Нека Новата година ти донесе мир, щастие и всичко, което желае сърцето ти".

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