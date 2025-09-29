Питбулите, нахапали украинец във Варна, са били насъскани от собственика си

Мъжът, нахапан от трите питбула в близост до варненско училище, е украински бежанец. Артьом и съпругата му Татяна Юрина са музиканти и изкарват прехраната си, като свирят в различни заведения.
Татяна Кристи, журналист, общественик и основател на фондация “Открито сърце”, пише, че собственикът на питбулите допълнително ги е насъсквал срещу музикантите и кучето им.
“Ужасени, Татяна и мъжът ѝ започват да молят собственика на кучето да озапти животните си, вместо това, чуват мъжа да казва – „Щом сте от Украйна, нека ви изядат. Само това заслужавате!“ Извергът насъсква кучетата още повече и те събарят на земята мъжа на Татяна, който продължава да се опитва да си спаси кученцето, докато бива целия нахапан”, описва Татяна Кристи случая в социалните мрежи.
Полицията арестува собственика на агресивните животни. Кучето на музикантите не оцелява, а ръцете на Артьом, който е китарист, са целите в рани. Според Кристи питбулите са били оставени да се разхождат свободно по улиците, след като полицията си тръгва.
Преди месец украинката е била пребита в близост до дома си само защото е украинка, твърди Кристи.
Ето какво разказва още журналистката за случая:
ИСКАМ ДА ПРЕДУПРЕДЯ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ ТЕЗИ ОПАСНИ ЖИВОТНИ СЕ РАЗХОЖДАТ ПО УЛИЦИТЕ ВИ! И се чудя как институциите не са се намесели досега да ги приберат и евентуално да обезвредят! Чакате някое дете ли да бъде разкъсано? А?!
Преди месец със същите хора в същия квартал в близост до дома им, се случи отново ужасяващ произвол, в който участваше и полицията! Лумпени от същия квартал пребиха Татяна само защото е украинка. На сигнала й в полицията, за този тормоз, не бе направено нищо, но за сметка на това полицията я арестува по клевета на нейната нападателка.
Тогава призовах медиите да отразят този случай. Нито една не го направи! Държа отговорни българските институции и медии за това, че стимулират етническа омраза и произвол в България с бездействието си и с действията си! Сега, когато се проля кръв, няколко медии скочиха да отразяват случая! След дъжд качулка, неуважаеми! Но следващите убити или пребити в този квартал (и не само) могат да бъдат ВАШИТЕ ДЕЦА!
Нашата фондация „Открито сърце“ отново ще поеме съдебните разходи и защитата на това семейство. Татяна и съпругът й смятат да напускат квартирата си в този лумпенски квартал, заради НЕПОНОСИМАТА атмосфера на терор в това място към тях – само защото са украинци! Това не е държава, а КОЧИНА!
И искам да предупредя лумпените - копейки: на всеки един от вас, който посегне на украински бежанци или който малтретира такива, ще ви стъжня живота! На всеки един! Ще ви скъсам от полиция, съдилища и прокуратура! Ще ви показвам мутрите в публичното пространство, ще показвам къде живеете, няма да ви дам да дишате! ЯСНО ЛИ Е, ТВАРИ!?
Междувременно помагайте, за да помагаме. Зарити сме с огромен брой правозащитни казуси. Наистина не успяваме да помогнем на всички, но се стараем, повярвайте ни, за сметка на личното си време, за сметка на почивните си дни и за сметка на ненормиран дълъг работен ден. Ужасяващото е, че хората нямат никаква надежда, че българските институции ще им помогнат и ще ги защитят. Нямат и никакви очаквания от търтеите-грантаджии, които абсолютно нищо полезно не правят. Всички се надяват на нашата малка фондация да ги спаси! Музикантът остава без работа за неопределено време, заради раните си, не се знае дали въобще ще може отново да свири! Ударете едно рамо на тези хора на изкуството -- жертви на нечовешка ксенофобия!
В "гадната" гейропа това е подсъдно и боклука щеше да бъде осъден за нула време а животните му приспани!
