Питбулите, нахапали украинец във Варна, са били насъскани от собственика си

Мъжът, нахапан от трите питбула в близост до варненско училище, е украински бежанец. Артьом и съпругата му Татяна Юрина са музиканти и изкарват прехраната си, като свирят в различни заведения.

Татяна Кристи, журналист, общественик и основател на фондация “Открито сърце”, пише, че собственикът на питбулите допълнително ги е насъсквал срещу музикантите и кучето им.

“Ужасени, Татяна и мъжът ѝ започват да молят собственика на кучето да озапти животните си, вместо това, чуват мъжа да казва – „Щом сте от Украйна, нека ви изядат. Само това заслужавате!“ Извергът насъсква кучетата още повече и те събарят на земята мъжа на Татяна, който продължава да се опитва да си спаси кученцето, докато бива целия нахапан”, описва Татяна Кристи случая в социалните мрежи.

Полицията арестува собственика на агресивните животни. Кучето на музикантите не оцелява, а ръцете на Артьом, който е китарист, са целите в рани. Според Кристи питбулите са били оставени да се разхождат свободно по улиците, след като полицията си тръгва.

Преди месец украинката е била пребита в близост до дома си само защото е украинка, твърди Кристи.

Ето какво разказва още журналистката за случая: