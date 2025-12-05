Савинден е, имениците да сложат и мекици на масата

Християните почитат днес Св. Сава, имен ден празнуват и Елисавета, Савина, Съби, Събина, Слав, Слави, Славка, Владислав, Венцислав, Десислав, Десислава, Светослав, Станислав и производни от тях имена.

Името Сава означава "предвиждащ". Църквата ни почита Сава като светец, според народните вярвания това е светица, сестра на Варвара и Никола. Тя се приема и като покровителка на бездетните жени, на които помага да заченат.

На Савинден обичаят е да се пържат мекици, които се раздават за здраве и благополучие. Започва и подготовката за Никулденската трапеза. Народът ни казва: "Варвара вари, Сава пече, Никола гости посреща".

Според други народни предания Сава е жена, свързана с царството на мъртвите и света на болестите. Затова на този ден жените ходят на гробищата, палят свещи, раздават варено жито, ябълки и хляб за душите на умрелите. Друга традиция повелява на този ден никой да не пипа остри предмети, за да не се порязва никой вкъщи през идната година.

Свети Сава, основателят на много манастири в Палестина и на знаменитата лавра, известна под неговото име, се родил в областта Кападокия през ІV век от богати и знатни родители. Още 18-годишен той отишъл в манастир и бил постриган за монах. След това се отправил за Ерусалим, да се поклони на светите места и да посети палестинските пустинници. След 12 години Сава се заселил в пещера, където прекарвал времето си в молитва и труд. Той плетял кошници, за които му давали хляб и плодове.

При него започнали да идват и други, които желаели тих и усамотен живот. Постепенно цялата долина на Силоамския поток се заселила, те се молели, спазвали безмълвие и строго въздържание.

След много години, прекарани в палестинската пустиня, Сава получил наследство от родителите си и построил няколко манастира и болници, основал две страноприемници – една в Йерихон, а другата при пещерите, из които вече се оформила лаврата или големият манастир. В него се събрали много братя и йерусалимският патриарх поставил Сава за духовен ръководител на отшелническите обители. Той поучавал братята с думи и със своя пример, учел ги на кротост, смирение, безмълвие, упование на Бога и на пълно отречение от собствената си воля. Починал тихо в пещерата си на 94-годишна възраст в 533 година.