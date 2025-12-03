Ученици, студенти и докторанти цял месец с метрото за 4,60 евро

OFFNews 03 декември 2025 в 14:09 2573 0

Снимка БГНЕС/архив

Центърът за градска мобилност обяви цените на картите за градски транспорт за учащи се в евро от 1 януари 2026 г. 

Превозните документи за ученици над 14 години, студенти и докторанти се закръглят надолу в полза на клиента, уточняват от ЦГМ.

Месечната карта за всички линии - сега с цена 15,00 лв., ще 7,50 евро догодина. 

Месечна карта за една наземна линия от 6,90 лв. става 3,50 €, а месечната карта за метро от 9,00 лв. на 4,60 евро. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Големият протест срещу бюджета 01.12.2025