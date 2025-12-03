Ученици, студенти и докторанти цял месец с метрото за 4,60 евро

Центърът за градска мобилност обяви цените на картите за градски транспорт за учащи се в евро от 1 януари 2026 г.

Превозните документи за ученици над 14 години, студенти и докторанти се закръглят надолу в полза на клиента, уточняват от ЦГМ.

Месечната карта за всички линии - сега с цена 15,00 лв., ще 7,50 евро догодина.

Месечна карта за една наземна линия от 6,90 лв. става 3,50 €, а месечната карта за метро от 9,00 лв. на 4,60 евро.



