Ученици, студенти и докторанти цял месец с метрото за 4,60 евро

Центърът за градска мобилност обяви цените на картите за градски транспорт за учащи се в евро от 1 януари 2026 г.
Превозните документи за ученици над 14 години, студенти и докторанти се закръглят надолу в полза на клиента, уточняват от ЦГМ.
Месечната карта за всички линии - сега с цена 15,00 лв., ще 7,50 евро догодина.
Месечна карта за една наземна линия от 6,90 лв. става 3,50 €, а месечната карта за метро от 9,00 лв. на 4,60 евро.
