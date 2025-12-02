Фалшиво събитие за протест утре се разпространява от мними групи в мрежите

OFFNews 02 декември 2025 в 19:47 15083 1
Фейк събитие за протест утре, разпространяват мними групи в социалните мрежи

Снимка Фейсбук
Фалшиво събитие за протест утре, разпространяват мними групи в социалните мрежи

В социалните мрежи масово се разпространява фалшива информация за протест, организиран от ПП-ДБ утре. 

Групите, които разпространяват невярната информация, бързо се трият, след като я разпространят. 

Конкретната невярна публикация, публикувана от групата "Бургас", вече е споделена над 200 пъти и е харесана от хиляди потребители във Фейсбук.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3980

    1

    Niko Kolev

    02.12 2025 в 22:04

    -0
    +6
    Хубава инициатива. Ще отсее някои интелектуални профили.
     
    X

    Големият протест срещу бюджета 01.12.2025