Фалшиво събитие за протест утре се разпространява от мними групи в мрежите

В социалните мрежи масово се разпространява фалшива информация за протест, организиран от ПП-ДБ утре.
Групите, които разпространяват невярната информация, бързо се трият, след като я разпространят.
Конкретната невярна публикация, публикувана от групата "Бургас", вече е споделена над 200 пъти и е харесана от хиляди потребители във Фейсбук.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3980
1
02.12 2025 в 22:04
За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)