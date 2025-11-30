''Плащаме въздух'': Жители на Великотърновско ще посрещнат коледните празници без вода

Жители на едно от селата в община Полски Тръмбеш вероятно ще посрещнат коледните празници без вода, съобщава бТВ. От 10 октомври в село Масларево е въведено бедствено положение, тъй като вода има през ден, едва за по 3 часа.

Местните се съмняват, че режимът е въведен изкуствено заради предстоящ ремонт на уличен водопровод. ВиК мрежата в Масларево е строена през 60-те години. Местните кладенци се оросяват с дренажи от близкия язовир.

"Откакто сме на режим, имаме три пъти повече вода по потребление, което е пълен абсурд. Плащаме въздух", казва Радина Петрова.

Жителите разказват, че от години селото не е имало проблем с водата до този юли, когато минава на строг режим. От два месеца в Масларево е въведено бедствено положение и хората ще посрещнат празниците без вода.

От ВиК-Йовковци заявиха, че бедственото положение е въведено заради липсата на валежи и рязкото намаление на дебита на водоизточниците.

"Ниското налягане и недостигът на вода се дължат единствено на релефа. ВиК операторът е предприел всички действия за увеличаване дебита на водоизточниците и почистване на действащите съоръжения", посочват от дружеството.

На 20 ноември от общината обявяват обществена поръчка за уличен водопровод в Масларево на стойност 236 300 лева.

В селото е създаден инициативен комитет заради безводието. Той ще поиска от институциите сформиране на комисия, която да упражни контрол на водоподаването.

Ако останат без вода за празниците, хората ще блокират пътя Русе - Велико Търново.