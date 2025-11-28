Чистенето в Изгрев, Подуяне и Слатина от понеделник започва с 5 големи и 6 малки камиончета

От 1 декември Столична община въвежда временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ (Зона 3). Мярката се налага поради изтичане на настоящия договор с ДЗЗД "Грийн Партнърс" и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), съобщиха от Столична община.
Столична община мобилизира всички възможни ресурси за покриване на Зона 3 и гарантиране на редовно сметоизвозване в трите района:
• Временната организация стартира с 5 сметосъбиращи машини и 6 по-малки камиончета на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО).
• Допълнителни ресурси: Oще 6 сметосъбиращи камиона се очакват в началото на декември. Тази техника е достатъчна за покриване на зоната.
• Районните администрации водят активен диалог с бизнеси и търговски обекти в трите района - с цел привличане на доброволен капацитет за подкрепа на общинските екипи с фокус върху уикендите.
• Столична община осигурява допълнителен финансов ресурс, от който трите района имат нужда, за да подсилят капацитета си.
Подсилване на районните администрации:
• Подуяне: Районната администрация създаде БКС, след решение на Столичния общински съвет 13 ноември, с 7 нови служители. Вече се провеждат срещи с граждани и бизнес по публично обявен график.
• Слатина: Районът разчита на собствено БКС с 3 бр. лекотоварни превозни средства с товароносимост 3500 кг, 1 бр. лекотоварен бус и 2 бр. електрически камиончета.
• Изгрев: Един товарен автомобил с шофьор и четирима оперативни работници ще се фокусират върху извозването на едрогабаритни отпадъци. Районната администрация ще създаде и организация за раздаване на чували и ръкавици на гражданите.
• Столичният общински съвет взе решение на 13 ноември за закупуване на лекотоварни автомобили тип „самосвал“ за отпадъци в районите „Люлин“, „Красно село“, „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“.
Обслужване на другите зони с изтекли договори
• Красно село: Обслужването продължава да се извършва от "Софекострой".
• Люлин: Общинското дружество "Софекострой" ще поеме обслужването и на „Люлин“ поетапно от тази седмица.
Готовност за снегопочистване
Въпреки несигурността по договорите, Общината е в готовност за зимния сезон:
• Налична техника: За зимното поддържане в София са налични над 200 снегопочистващи машини. По-голямата част от тях са на разположение на фирмите, с които Столична община има сключени договори до края на декември и може да им възлага дейност.
• За районите, които преминават на общинско обслужване, са проведени преговори за осигуряване на необходимата допълнителна техника и персонал и след началото на януари.
Процедурни затруднения по мегапоръчката
Столична община взе решения за пет от седемте зони по мегапоръчката и ще ги защитава, тъй като те са взети законосъобразно и в защита на обществения интерес и бюджета на столичани:
• Обжалвания: Две жалби бавят напредъка за осигуряване на постоянно сметопочистване в Зона 6 („Люлин“ и „Красно село“) и Зона 3 (“Изгрев”, “Подуяне” и “Слатина”). За Зона 1 (“Лозенец”, “Средец” и “Студентски”) и Зона 7 (“Възраждане”, “Оборище” и “Триадица”) има подадени 4 жалби, след като Столична община прекрати поръчката. За Зона 4 решението на общината беше да премине към сключване на договор с единствената класирана фирма, но това решение се бави поради жалби на предходната стъпка в процедурата.
• Призив към КЗК: На 25 ноември Столична община изпрати напомнително писмо до КЗК с призив да се произнесат в срок по искането за предварително изпълнение и подписване на договора за Зона 4. Комисията все още не се е произнесла, въпреки че срокът изтече на 21 ноември.
• Финални етапи: Процедурите за Зона 2 и Зона 5 ще се финализират в началото на декември.
Призив към гражданите за бдителност и съдействие
За да осигури плавен преход към временно сметосъбиране с общински капацитет, Столична община засили контрола по изпълнението на настоящия договор с “Грийн Партнърс” и призовава гражданите на бдителност в трите района. Общината припомня призивите:
• Изхвърляйте разделно. Обслужването на цветните контейнери е независимо от битовото сметоизвозване. Всяка опакова в цветния контейнер облекчава обслужването на сивите.
• Без мебели, зелени и строителни отпадъци в контейнерите за битов отпадък.
• Лична отговорност: Пазете чисто и почиствайте пред вкъщи.
• Общината призовава всички жители и за активна бдителност и контрол:
Гражданският контрол е ключов за успеха на временната организация.
1. Да използват приложения за маркиране на снимки: Общината насърчава използването на безплатни приложения като Timemark: Photo Proof (или настройките на телефона) за автоматично добавяне на GPS координати, дата и час към всяка снимка.
2. Да бъдат бдителни и да снимат нарушителите:
o Да сигнализират за търговски обекти, които изхвърлят нерегламентирано.
o Да документират изхвърляне на строителни отпадъци (винаги е нарушение).
o Да регистрират необичайно големи количества отпадъци, които не са от домакинства.
3. Да изпратят сигнала за нарушението: Снимката с времеви печат и описание на случая да бъде изпратена на официалния имейл на Инспектората: inspectorat@inspectorat-so.org
Общината напомня, че в сивите контейнери се изхвърля само смесен битов отпадък от домакинствата. В цветните контейнери – само опаковки от домакинствата. Всяко друго изхвърляне е нарушение.
28.11 2025 в 14:53
Баси нещастниците, баси некадърниците! 5 сметосъбиращи машини и 6 по-малки камиончета за над 300 000 хиляди жители! Васко Боклука и прилежащите му розови понита в СГО са опасно луди! ОСТАВКА, некадърници смотани!
