eMAG Black Friday 2025: над 40 милиона продукта за кампанията

13-ото издание на Black Friday – най-голямото събитие с отстъпки за годината и награди в eMAG*, ще започне рано сутринта на 14 ноември 2025 г. За тази кампания eMAG, заедно с Marketplace търговци, е подготвил над 40 милиона броя продукти за събитието, от хиляди брандове и категории.
Според проучване на Kantar** 78,3% от потребителите, запознати с Black Friday, планират да направят покупка по време на събитието на онлайн пазара. Топ 5 продуктови категории, към които те проявяват интерес, са дрехи (39,3%), обувки (18,2), козметика (13,8%), малки домакински уреди (13,1%) и играчки (8,6%). Същевременно категориите, които показват най-голям ръст в намерението за покупки по време на Black Friday тази година, са малките уреди с 4 пункта, продуктите за лична хигиена с 2,5 пункта и играчките с 2,2 пункта, показва проучването. Приблизителният бюджет, който потребителите са планирали за Black Friday през 2025 г., е средно 605,39 лв., което е с 14% повече спрямо миналата година. Сегментите от респонденти, които планират да похарчат над 1 200 лева, са се увеличили с 40% в сравнение с 2024 г.
„Black Friday е изключително добро време за пазаруване и виждаме, че ентусиазмът отново е тук. Българите познават събитието и се подготвят за него – затова сме осигурили над 40 милиона продукта на склад на отлични оферти, както и възможности за плащане на вноски без лихва чрез eCredit. Независимо дали става дума за ежедневни стоки или за дългоочаквани покупки с по-висока стойност, Black Friday е събитие за всички. Тази година сме подготвили нови изненади за нашите клиенти: специално „Колело на късмета“ с награди, 50% отстъпка от офертата на Genius, както и възможност за покупки с отстъпка при определени условия в различни платформи, и специален допълнителен ваучер от 10лв. / 5.11€ за нови купувачи в приложението“, казва Силвиу Гугуи, управител на eMAG България.
eMAG предлага гъвкави решения за плащане за своите клиенти
Потребителите ще имат възможност да купят стоки, предлагани от eMAG и Marketplace търговци на платформата, без лихва, на 10 вноски за суми над 299 лв./152,88€ или на 20 вноски над 599 лв./306,26€ за продукти, предлагани от eMAG.
За първи път: „Колело на късмета“ с награди на стойност 400 000 лв./ 204 516,75€ и 10 лв./ 5,11€ бонус при първа покупка в приложението
Потребителите, които направят първата си поръчка през мобилното приложение на eMAG, ще получат ваучер от 10 лв./ 5,11€ за следващи покупки.
Освен това, за първи път по време на Black Friday, eMAG предлага „Колело на късмета“ с хиляди награди. Всеки клиент, който направи поръчка на стойност поне 100 лв./ 51,13€, може да завърти колелото и да получи шанс да спечели награда.
Genius на половин цена и 14 ваучера за отстъпка по 10 лв./ 5,11€ всеки, които могат да бъдат използвани* в 3 различни платформи от нашите нови клиенти на Genius
Първата специална Black Friday оферта е за абонамента Genius, който сега може да бъде купен за 14,90 лв./ €7,62. Клиентите, които купят първия си Genius абонамент по време на кампанията, ще получат възможността да направят бъдещи покупки в eMAG, Fashion Days и Flip с отстъпка под формата на ваучери в определени периоди от време.
Настоящите абонати на Genius също могат да се възползват от Black Friday офертата, като подновят членството си за още 12 месеца на цена от 29,90 лв. / €15,28 и получат ваучери за пазаруване с отстъпка, валидни за използване в eMAG, Fashion Days, Flip и Wolt в определени периоди.
През цялата година членовете на Genius се възползват от безплатни доставки и ексклузивни оферти в четири приложения – eMAG, Fashion Days, Flip и Wolt (последният се отнася само за членовете на Genius в гр. София, Варна, Пловдив и Плевен).
Различните ваучери за отстъпка имат различен период на валидност, в който могат да бъдат използвани. Пълните подробности, включително условията за ползване, както и периодът на валидност на различните ваучери, са достъпни в официалните правилници на кампанията.
Ето и първите продукти от офертата на eMAG за Black Friday***:
- Фритюрник без мазнина Tefal Easy Fry&Grill 2in1 EY505D15
- Безжична вертикална прахосмукачка Dyson V8 Advanced
- Професионална прахосмукачка с измиване Ryer Carpet Cleaner PLUS Injection-Extraction, препарат за почистване на текстилни петна, килими, тапицерии, прозорци, подове
- Комплект Блендер 5 В 1, IMA Trend®, 1000W професионален вертикален миксер
- Комплект OneBlade & тример за брада и коса 13 в 1 Philips Multigroom All in One MG9530/15
- Базов комплект със сух/мокър моп Swiffer Trap & Lock
- Комплект пяна за измиване Bioderma ABCDerm
- Спирала за мигли Maybelline New York Lash Sensational Sky High
- Vichy Homme рол-он дезодорант за мъже
- Хранителна добавка Optimum Nutrition Micronised Creatine Powder
- Суха храна за кучета Brit Premium, Adult L
- Karl Lagerfeld, кожени спортни обувки с лого, бяло, сребристо
- adidas Sportswear, спортен екип с лого, червен, черен, бял
- adidas Sportswear, спортен екип с висока яка, черен, сив
- Електрическа бягаща пътека Orion Core G100
- LEGO® City – Гара и трамвай в центъра на града 60423
- Грил тиган Tefal Simply Clean
- Офис стол Kring Seth
- Комплект 3 RGB LED крушки Philips Hue
На 14 ноември на Black Friday, потребителите ще могат да избират от:
- над 600 000 смартфона и джаджи (мобилни телефони, смарт технологии, таблети)
- над 500 000 телевизора, аудио Hi-Fi и фото
- над 700 000 малки домакински уреда
- над 500 000 големи домакински уреда
- над 700 000 лаптопа и IT продукти
- над 800 000 артикула за лична грижа и парфюми
- над 1,5 милиона автомобилни гуми и артикули за автомобили
- над 5 милиона продукти за дома и градината и направи си сам/инструменти
- над 5 милиона играчки и детски артикули
- над 15 милиона модни продукта
- над 3 милиона спортни стоки
- 30 тона кафе
Доставка на Black Friday поръчките до 29 ноември
С помощта на инфраструктурата от куриери и куриерски офиси, както и мрежата от easybox автоматични шкафчета и пунктове за получаване, която вече обхваща над 1 000 точки в цялата страна, eMAG има за цел да осигури доставката на всички поръчки до 29 ноември. Броят на easybox шкафчетата вече надхвърля 800 в цялата страна.
* Важи за периода 1.01-13.11.2025 г. и не важи за продукти извън платформата emag.bg. Продукт, чиято продажна цена на eMAG Black Friday е по-ниска или равна на друга негова цена за периода от 1 януари до 13 ноември 2025 г., ще бъде отбелязан със специален бадж „най-ниска цена за годината“. Отнася се само за продукти, предлагани на платформата на еMAG за посочения период и не включва референции към цени на търговци извън платформата eMAG.
**Проучването на Kantar е поръчано от eMAG и проведено чрез лични интервюта и попълване на въпросник на таблет между 16 и 25 октомври 2025 г. сред национално представителна градска извадка от 1038 респонденти на възраст между 18 и 55 години. Проучването в България е част от регионално проучване на „Кантар“.
***При отваряне на линковете към Black Friday ще се виждат актуалните цени на продуктите за периода преди кампанията. Black Friday цените ще са видни и актуални от сутринта на 14.11.2025 г. след началото на кампанията до нейния край или до изчерпване на специално определените за нея количества.
