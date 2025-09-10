Чичото на 15-годишното момче от инцидента с пребития полицейски шеф в Русе: МВР е тук да пази властта, не нас

В студиото на OFFNews разговаряме със Спасимир Котлов, чичо на 15-годишния Станислав Александров - едно от четирите момчета, задържани за побой над старши комисар Николай Кожухаров, началник на полицията в Русе.

В нощта на 3 срещу 4 септември четири момчета – две 18-годишни, едно на 19 г. и едно на 15, се прибират с автомобил. Скоро след полунощ двама близо петдесетгодишни мъже се изправят пред колата и единият от двамата се опитва да удари младежа на шофьорското място. Момчетата излизат от превозното средство, следва размяна на удари и единият по-възрастен мъж, приблизително стокилограмов човек с атлетично телосложение, се оказва на земята. След размяната на ръчно-крачни аргументи младежите и възрастните мъже се разделят и, както изглежда, се разотиват.

За нещастие на момчетата, мъжът, който е отнесъл няколко удара, се оказва шеф на ОДМВР-Русе. Това е бившият началник на Криминална полиция ст. комисар Николай Кожухаров.

Спасимир Котлов представя гледната точка на момчетата. За него скандалът е чисто битов, а в обществото изкуствено се насажда мнението, че става дума за банда, тръгнала да бие наред. Той е категоричен, че за съжаление живеем в полицейска държава. МВР е тук да пази властта, не обикновения човек.

От разказа му разбираме, че момчетата са били на заведение, но не са употребили алкохол, пили са кафе. Доказват го и пробите им. Преди инцидента са се прибирали вкъщи. Затова пък проба на Николай Кожухаров и спътника му не са правени. Знакът за ограничение на скоростта е поставен след инцидента и това се доказва от записите от камерите, а 18-годишният шофьор твърди, че не е карал с превишена скорост.

Момчетата видели двама пийнали мъже на средата на платното. Единият от мъжете застанал пред колата и им казал нещо от сорта: "Внимавайте къде карате". Минава от страната на шофьора и удря пръв. Момчетата излизат от автомобила и отвръщат на удара.

"Моят племенник каза, че е ударил веднъж, защото се е уплашил от двамата възрастни мъже върху приятеля му. Ударил е човека с бялата тениска, който се оказва комисар Кожухаров. Колко силно го е ударил? Знаете, че когато човек е афектиран, не знае какво прави", казва Котлов и уточнява, че племенникът му тренира самбо.

Категоричен е, че виновните трябва да понесат последствията от постъпките си, но моли компетентните органи да са обективни и да не пазят шефовете си.

Цялата разправия трае не повече от 40 секунди. Пристигнали 3 патрулки и приятелите на Станислав му казали да тръгва, защото е непълнолетен, което той прави.

Момчетата са арестувани на другия ден. Само едно от тях е получило призовка няколко часа преди самия арест. Загадка е какво се е случило в този промеждутък. Котлов предположи, че Кожухаров може да се е сбил с въпросния съсед или с някой друг, може да е паднал по стълбите. Освен това е странно защо на двамата възрастни мъже не е взета проба за алкохол. И заключава, че на МВР е било нужно време, за да реши какво да прави с младежите.

Котлов пита защо племенникът му е бил разпитван без адвокат или социален работник, защо не е разрешено на майката да му да предостави пълномощното, с което привлича Методи Лалов за адвокат.

"Възникват и други въпроси. Ако комисар Кожухаров е пребит, защо момчетата не са задържани на място? На записите се вижда, че идва линейка. Тя стои не повече от 20-30 секунди и си тръгва. Ако е имало пребит полицай, защо линейката не оказва първа помощ? Най-вероятно на линейката й е казано да си тръгне. Докторите дори не слизат от нея. Сводка от (идването на) патрулките липсва, което също повдига много въпроси. Защо МВР не излиза със становище? Версиите се смениха поне 3-4 пъти", казва Котлев.

По думите му директорката на училището, в което учи Станислав, е категорична, че племенникът му не е проблемно дете. Чичото пита защо големите медии се опитат да създадат образ на момчетата като големи бандити. Семейството на Станислав е нормално, никой от членовете му не е осъждан.

Патосът и заканите на вътрешния министър Даниел Митов, че законът ще се стовари с цялата си тежест върху момчетата Котлев определя като дъното на МВР - без да се изчака приключването на разследването. И се чуди защо Митов спешно е отишъл в Русе, но не и в Слънчев бряг, където момче с АТВ отнесе 5-има души, като има и починал човек при инцидента.

"За мен този човек (Даниел Митов - бел. ред.) трябва да си подаде оставката моментално. Няма как човек на такъв пост да се изказва по този начин, без да е запознат с фактите. Има пребит полицай и толкова. Чакайте, нали има разследване, има хора, които ще докажат какво се е случило, ако всички са обективни и не се прикрият много от нещата. Което, както виждаме, се случва", коментира Спасимир Котлов.

Той е категоричен, че натискът да се изчисти образа на комисаря може да се окаже фатален за съдбата на четири деца. Чичото отговаря с "не" на въпрос дали обществото в Русе има доверие в местното поделение на МВР.

Добрата новина в цялата ситуация е, че делото ще се гледа в съда във Велико Търново, а не в Русе, където натискът ще е значително по-голям, твърди Котлов.

"Живеем в полицейска държава, за съжаление. Полицията е тук да пази властта, не нас", посочва чичото.

Какво още казва Спасимир Котлов чуйте в подкаста.