Писателката Хана Лилит Асади спечели американската Национална литературна награда за художествена литература с романа си „Paradiso 17“, а египетският автор Абделрахман Елгенди беше отличен в категорията за нехудожествена литература с „Huna: A Memoir of Revolution, Prison, and Becoming“ („Хуна: Мемоари за революция, затвор и израстване“). Писателят Салман Рушди получи почетно отличие за своя принос към литературата, съобщава Асошиейтед прес.

Наградите, често наричани „Оскарите на книгоиздаването“, бяха връчени за 77-и път от Националната фондация за книгата на САЩ (National Book Foundation). Отличията се присъждат в пет конкурсни категории, като всеки от победителите получава парична премия от 10 000 долара.

В категорията за поезия наградата спечели Бренда Хилман със „Still House in the Desert: An eco-contemplation“ („Тиха къща в пустинята: Екосъзерцание“).

За литература в превод беше отличен испанският писател Висенте Луис Мора с „Centroeuropa“ („Централна Европа“), а наградата за литература за млади читатели получиха Дейвид Левитан и Габриел Дъкълс за „The Fight of Our Lives: AIDS in America“ („Битката на живота ни: СПИН в Америка“).

Освен Салман Рушди почетна награда получи и американската педиатърка и застъпничка за детската грамотност Пери Клас.

Церемонията обаче беше белязана и от противоречия около американската визова политика. Двама от финалистите – египетският писател Абделрахман Елгенди, който понастоящем живее в Европа, и сирийската авторка Самар Язбек, номинирана в категорията за преводна литература – не успяха да присъстват, тъй като не са получили визи за Съединените щати.

От Националната фондация за книгата изразиха разочарование от ситуацията.

„Изглежда несправедливо, че някои, а не всички наши финалисти имат възможност да участват в събития, посветени на признанието за техните изключителни книги“, заявиха от организацията.

Американският Държавен департамент отказа да коментира конкретните случаи, но разпространи позиция, според която администрацията на президента Доналд Тръмп продължава да поставя интересите на САЩ на първо място и да прилага имиграционното законодателство.

От ведомството припомниха и изказване на държавния секретар Марко Рубио, според когото „визата е привилегия, а не право“.

Отказите предизвикаха недоволство сред литературната общност. По време на четене в навечерието на церемонията няколко от номинираните автори осъдиха решението на американските власти.

Останалите финалисти в категорията за нехудожествена литература посветиха своите четения на Елгенди, който проследи събитието дистанционно. Писателят Омар Ел Акад се появи от негово име, а произведението на Самар Язбек беше представено от преводачката ѝ Лери Прайс.

Така един от големите победители на вечерта – Абделрахман Елгенди – не успя лично да получи наградата си.

Тазгодишните отличия бяха присъдени след разглеждането на общо 1912 книги, предложени от издателства. Произведенията са оценявани от специализирани журита, в които участват писатели, редактори, книжари и други представители на литературната общност.

Американските Национални литературни награди са сред най-престижните литературни отличия в Съединените щати. Те се присъждат от 1950 г. и имат за цел да насърчават американската литература, да отличават значими съвременни произведения и да разширяват интереса към четенето.

През миналата година сред лауреатите бяха романистът Раби Аламедин и поетесата Патриша Смит.

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