30-годишен мъж е починал след побой в магазин в столичния квартал „Младост 4“. Според запознати жертвата е младият състезател по американски футбол Костадин Филчев, състезател на Sofia Bears.

За умишленото убийство е обвинен 31-годишен мъж.

Според прокуратурата на 13 ноември той е нанесъл на жертвата множество удари по главата и лицето.

Разследването е започнало същия ден. На 14 ноември мъжът е обвинен в умишлено убийство и е задържан за 72 часа. Съдът го остави в ареста.

На 16 ноември съдът прие, че има достатъчно доказателства, от които може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението. Според съда има и реална опасност той да извърши друго престъпление. Затова му е наложена най-тежката мярка - постоянен арест, съобщиха от държавното обвинение.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд. Ако има жалба, делото ще бъде гледано на 24 ноември.

Десет дни преди убийството във фейсбук групата "ЖК Младост - гр. София" се появи анонимен, силно нападателен пост срещу състезателя. Там се твърди, че той работи като фитнес инструктор и манипулира клиенти, за да финансира свои зависимости. Авторът на поста на предоставя доказателства.

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