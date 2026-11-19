30-годишен мъж е починал след побой в магазин в столичния квартал „Младост 4“. Според запознати жертвата е младият състезател по американски футбол Костадин Филчев, състезател на Sofia Bears.
За умишленото убийство е обвинен 31-годишен мъж.
Според прокуратурата на 13 ноември той е нанесъл на жертвата множество удари по главата и лицето.
Разследването е започнало същия ден. На 14 ноември мъжът е обвинен в умишлено убийство и е задържан за 72 часа. Съдът го остави в ареста.
На 16 ноември съдът прие, че има достатъчно доказателства, от които може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението. Според съда има и реална опасност той да извърши друго престъпление. Затова му е наложена най-тежката мярка - постоянен арест, съобщиха от държавното обвинение.
Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд. Ако има жалба, делото ще бъде гледано на 24 ноември.
Десет дни преди убийството във фейсбук групата "ЖК Младост - гр. София" се появи анонимен, силно нападателен пост срещу състезателя. Там се твърди, че той работи като фитнес инструктор и манипулира клиенти, за да финансира свои зависимости. Авторът на поста на предоставя доказателства.Следете новините ни в :
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