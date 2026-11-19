Vivacom предлага четири пакета VivaHome с технологии на Shelly, с които можете да направите дома си смарт. Устройствата предоставят предвидимост, комфорт и контрол, както и оптимизация на разходи.

Клиентското изживяване има все по-голяма роля в продуктите и услугите, които Vivacom предлага. VivaHome ви дава възможност да знаете какво се случва в дома ви, когато сте в офиса, на почивка или извън града. Чрез пакетите на Vivacom можете да разбере дали има вода, пожар, дали се отваря врата или прозорец, дали някой минава.

Shelly гарантира, че смарт устройствата от VivaHome ще са достъпни. Инсталацията им е лесна за всеки потребител. Не са нужни нито технологични способности, нито използването на майстор.

VivaHome Control

Първият от четирите пакета е VivaHome Control. В него има 5 смарт контакта (Smart Plug) и 5 смарт крушки (Smart Bulb). С този пакет можете да управлявате осветлението в дома си чрез телефона.

Със смарт контакта можете да управлявате уредите, които са включени в него, отвсякъде. Той ви дава възможността да задавате графици кога да работи уредът, като го настроите да се включва или изключва в определен от вас час. Смарт контактът също дава информация за потреблението в реално време - с него може да следите всеки един уред колко ток харчи. Той също защитава от прегряване, свръхнапрежение, претоварване и токови удари.

Със смарт крушката можете да изберете каква светлина да има - цветна или бяла. Можете да контролирате и колко силно да свети.

Пакетът VivaHome Control е на цена от 1,99 евро на месец.

VivaHome Safe

В пакета VivaHome Safe ще получите 3 сензора за врати, 3 сензора за движение и 2 смарт контакта.

Чрез сензорите можете да следите кога някой влиза или излиза от къщата ви. Така можете да сте сигурни, че няма неочаквано влизане в домакинството ви. Всеки път, когато се отвори врата или прозорец, ще получавате известие в приложението на Smart Home на телефона си.

Можете да настоите устройствата така, че когато вратата се отвори, докато ви няма, да получите известие. Смарт контактът може да включи сирена или лампа. Ако поставите сензора на сейф или шкаф, ще бъдете известени всеки път, когато някой го отвори.

Пакетът VivaHome Safe е на цена от 1,99 евро на месец.

VivaHome Risk

Пакетът VivaHome Risk се състои от 3 датчика за дим, 1 датчик за теч и 2 смарт контакта. С този пакет Vivacom цели да гарантира сигурността в домакинството ви. Датчикът за дим го засича дима рано, след което алармира силно на място и изпраща известие на телефона. Ако датчик засече дим или вода, смарт контактът спира тока на уреда.

Датчикът за теч засича още първите капки от пералнията или под мивката. Той има и температурен сензор.

Пакетът VivaHome Risk е на цена от 2,99 евро на месец.

VivaHome Heat

VivaHome Heat е адресиран директно към отоплението. Пакетът включва 3 термоглави и 3 сензора. Термоглавите са направени изключително достъпни за инсталация. В комплекта има богат набор от приставки, които помагат на термоглавите да паснат на всеки един радиатор.

Термометърът може да стои на всяко едно място в дома ви. Ако термометърът показва определена температура, можете да зададете в приложението термоглавата да включи или изключи отоплението.

Пакетът може да спести до 30% от разходите за отопление, но статистиката е строго индивидуална.

Пакетът VivaHome Heat е на цена от 2,99 евро на месец.

Приложението VivaHome

Приложението, с което се управляват устройствата, се казва VivaHome. То дава безброй опции за управление на смарт дома. В него може да кажете на термоглавата при каква температура в стаята да включи или изключи отоплението. Там може да управлявате осветлението, ако засечете нещо от сензора за движение.

В приложението излизат нотификациите от устройствата. В него може да настоите да ви се показва кога входната врата се отваря или затваря.

Можете да изключите звука на нотификациите чрез приложението. То ви дава възможност да проверите колко батерия има всяко устройство от пакетите.

Всяко едно от устройствата в пакетите се продава и самостоятелно.

Следете новините ни в :