Депутатите приеха на второ четене изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

С предложените от Министерски съвет промени се уреждат по-подробно условията за регистрация на фирми и лица, които произвеждат, преработват или използват определени химически вещества. Законопроектът предвижда необходимите документи за регистрация, които досега са били посочени в наредба, вече да бъдат изрично записани в закона. Сред тях са заявление, описание на дейността, сертификати за използваните вещества и списък на хората, които работят пряко с тях.

Предвижда се удостоверенията за регистрация да се издават в 30-дневен срок, а при промяна на регистрираните обстоятелства фирмите да уведомяват компетентната комисия в срок от 14 дни. Комисията ще може да отказва или прекратява регистрация при неверни данни или неспазване на изискванията, като отказите ще подлежат на обжалване. Според мотивите на правителството промените няма да въведат нови такси или допълнителна административна тежест за бизнеса.

Предложението беше окончателно прието със 107 гласа от "Прогресивна България", 2 от ГЕРБ-СДС и 11 гласа на "Възраждане". Въздържаха се 7 депутати от ГЕРБ-СДС, 8 от ДПС, 9 от "Демократична България" и двама от "Продължаваме промяната". "Против" нямаше.

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