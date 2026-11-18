Министърът на културата Евтим Милошев връчи отличията „Златен век“ на близо 50 творци, артисти, писатели, учени, читалищни дейци и културни организации. Церемонията се състоя в Балната зала на Националната галерия – Двореца в София и беше посветена на Деня на народните будители. Най-високото отличие – „Златен век“ – огърлие, получиха диригентът маестро Найден Тодоров и историкът проф. Пламен Митев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който тази година навършва 70 години.

С наградите Министерството на културата отличава личности и организации с изключителен принос за развитието, популяризирането и съхраняването на българската култура и изкуство.

Със „Златен век“ – звезда бяха удостоени писателят и кинодраматург Чавдар Шинов, режисьорите Боряна Пунчева, Елдора Трайкова и Киран Коларов, както и актьорът Иван Савов.

Сред носителите на почетния знак „Печат на Цар Симеон Велики“ са писателят Кольо Георгиев, отличен по повод 100-годишнината му, тромпетистът и композитор Михаил Йосифов, тромбонистът Велислав Стоянов и хореографът Асен Наков.

Отличия получиха и изтъкнатите представители на българската анимация Настимир Цачев и Пенчо Кунчев, както и писателят и дипломат Бойко Коцев.

Сред наградените институции и организации са Държавна агенция „Архиви“, Хорът на пловдивските момчета „Стефка Благоева“, който отбелязва своята 50-годишнина, и Националният военноисторически музей по повод 110 години от основаването му.

„Това е най-голямото отличие в системата на Министерството на културата. То е признанието и благодарността на държавата към всички творци на културния фронт, към всички хора, които отдават енергията си, таланта и чувствителността си за развитието на изкуствата и културата в България“, заяви министър Евтим Милошев по време на церемонията.

Той подчерта, че макар наградите да се връчват по повод Деня на народните будители, приносът на отличените далеч надхвърля рамките на един празник.

„Това са хора, които са отдали целия си живот и са яркото доказателство, че будителите не са само в учебниците по история и литература. Будителите са сред нас“, каза министърът.

На церемонията присъстваха и заместник-министрите на културата доц. д-р Пламен Славов, Марина Василева и д-р Зорница Грекова.

Музикалната програма беше изпълнена от възпитаници на Националното музикално училище „Любомир Пипков“.

Пианистът Калин Матакиев представи „Фантазия – импромптю“ от Фредерик Шопен, саксофонистът Алекс Стойнев изпълни „Рондо“ от Марин Вълчанов, а виолончелистката Сибила Петрова свири „Скерцо“ от Юлиус Кленгел с акомпанимент на Младен Тасков. В програмата участва и Никола Тодоров.

Отличията „Златен век“ се присъждат ежегодно от Министерството на културата като признание за значими постижения и дългогодишен принос към българската култура, изкуство и опазването на културното наследство.

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