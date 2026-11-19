Старият Висш съдебен съвет е напът да си отиде, след като членовете му прекараха повече 4 г. над 5-годишния мандат, който изтече на 3 октомври 2022 г. През това време България преживя осем парламента и толкова служебни правителства. Дълго време страната не разполагаше със стабилно мнозинство за кабинет, камо ли да избира нов кадрови орган на съдебната власт.

Утре парламентът трябва да гласува новия ВСС, но за да се случи това, всеки кандидат трябва да получи мнозинство от 160 гласа. Задачата е трудна и дава поле за преговори/пазарлъци.

Простата аритметика сочи, че 131-те депутати на "Прогресивна България" не са достатъчни за целта и ще е необходима "помощ от приятел". Възможностите обаче са ограничени. В случай че ПБ привлече подкрепата на ГЕРБ-СДС, ще може да разчита на 170 гласа. Евентуална подкрепа от "Продължаваме промяната" и "Демократична България" заедно би осигурила 168 гласа.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов остана верен на себе си и първоначално категорично заяви, че депутатите му няма да гласуват за новите предложения, но след кратък размисъл позицията му се промени на "ще видим за кого "за" и за кого "против".

Възможен е и друг сценарий - "Възраждане" плюс необходимите гласове от ГЕРБ.

ДПС не влиза в сметките заради желанието на ПБ да се разправи с лидера на движението Делян Пеевски.

От кулоарни недомлъвки се разбра, че е възможна подкрепа от ПП и ДБ.

По закон, ако повече кандидати съберат 160 гласа, влизат тези с най-много гласове.

Ако не бъдат избрани всички 11 членове на ВСС, в двуседмичен срок трябва да започне нова процедура за свободните места.

Парламентът избира 6-има членове на Съдийската колегия и 5-ма на Прокурорската. Останалите 14 членове се излъчват от съдиите, прокурорите и следователите в съотношение 6:4:1. Трима са членове по право и това са председателите на ВКС, ВАС и главният прокурор, чиято позиция също е вакантна след оставката на Борислав Сарафов. От новия ВСС се очаква да избере и новия ръководител на държавното обвинение.

Условието е всички претенденти да не членуват в партии и да са юристи с поне 15 г. стаж.

Кандидати от парламентарната квота могат да предлагат отделни депутати, но не и парламентарни групи, както и от двете колегии. Предложенията се внасят в правната комисия на НС не по-късно от два месеца преди избора и само с писменото съгласие на кандидата.

Към всяко предложение се прилагат мотиви за професионалните и нравствените качества на кандидата, документи за образованието и стажа и декларация за имущество и интереси. Всички кандидатури, биографиите и мотивите на депутатите, които са ги предложили, се публикуват на сайта на Народното събрание.

С промените в Закона за съдебната власт, в сила от 1 юли 2026 г., правната комисия може да изисква данни и да проверява кандидатите, а институциите са длъжни да ѝ съдействат. До 7 дни след изслушването депутатите, които са предложили даден кандидат, могат да го оттеглят.

Кои са предложените номинации

Предложенията са 21, а кандидатите 20, защото бившият служебен вътрешен министър Емил Дечев е издигнат и от прокурорите, и от съдиите.

За Съдийската колегия се състезават 13 претенденти:

Силвия Цанова, адвокат – „Прогресивна България“

Калин Баталски, председател на Окръжния съд в Перник – „Прогресивна България“

Иван Ранчев, съдия в Пловдивския апелативен съд – „Прогресивна България“

Петьо Славов, адвокат – „Прогресивна България“

Михаил Малчев, съдия в Софийския градски съд – „Прогресивна България“

Доц. Анета Антонова – „Прогресивна България“

Цветко Лазаров, съдия в Софийския апелативен съд – „Прогресивна България“

Таня Радуловска, съдия – ПП и ДБ

Евгений Стайков, зам.-шеф на Върховния касационен съд – ПП

Светлозар Георгиев, съдия във Варна – ПП

Доц. Васил Пандов, бивш депутат – ПП

Емил Дечев, съдия и бивш служебен министър на вътрешните работи – ДБ

Цвета Рангелова, адвокат и бивш депутат – „Възраждане“

За прокурорската колегия участват 8 кандидати:

Проф. Екатерина Салкова, БАН – „Прогресивна България“

Иван Калибацев, съдия в Окръжния съд в Пловдив – „Прогресивна България“

Милена Карагьозова, зам.-председател на Окръжния съд във Велико Търново – „Прогресивна България“

Стефан Милев, съдия в Софийския градски съд – „Прогресивна България“

Красимир Комсалов, съдия в Окръжния съд в Пазарджик – „Прогресивна България“

Андрей Янкулов, бивш служебен министър на правосъдието – ПП и ДБ

Емил Дечев – ПП и ДБ

Проф. Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи – ПП

Вече избрани от магистратите

Съдии:

Първоначално на избора на 8 октомври съдиите не успяха да постигнат съгласие за своите представители в новия ВСС, въпреки голамата избирателна активност. Това стана от втория опит и така се стигна до:

Мария Терзийска, заместник-председател на Окръжния съд във Варна

Светлана Калинова, съдия във Върховния касационен съд

Даниела Александрова, зам.-председател на Софийския районен съд

Васил Петков, съдия във Военно-апелативния съд

Веселка Златева, председател на Административния съд в Пазарджик

Емилия Василева, съдия във Върховния касационен съд

Прокурори:

Пламен Петков

Ивайло Илиев

Ивайло Ангелов

Красимира Филипова

Следователите избират своя представител в събота. За едно място се борят Петко Петков от Националната следствена служба и Бойко Атанасов от следствения отдел на Софийската градска прокуратура.

Съмненията

Изборът на нов ВСС е важен за промяната в съдебната система, прочула се не само покрай масовото недоверие, но и със затлачването на важни скандали като кадруването в съдебната власт и участието на Петьо Еврото в делото, прочуло се като "Осемте джуджета", Нотариуса" и пр. А магистратите са известни със свойството си да си затварят очите, когато става въпрос за политически договорки.

Съмненията, че старото статукво може да се възпроизведе на нов глас остават.

Новото мнозинство на "Прогресивна България" обеща да съсече правилото правосъдието да се използва като инструмент за натиск, обслужване на интереси и разправа с неудобни противници. Дали ще се случи?

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