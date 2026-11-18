Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са предупредили Москва и Киев, че настоящият кръг от преговори може да се окаже последната реална възможност за постигане на мирно споразумение, преди политическият баланс във Вашингтон да се промени. Това съобщава The Kyiv Independent, позовавайки се на източници, запознати с дипломатическите разговори.

Според изданието администрацията на Доналд Тръмп се опитва да убеди Кремъл, че отлагането на споразумението може да се окаже неизгодно за Русия. Основният аргумент на американските представители е свързан с очакваните промени в състава на Конгреса през януари 2027 г.

При евентуално установяване на демократически контрол върху законодателната власт във Вашингтон би могло да се стигне до възстановяване на по-широката двупартийна подкрепа за Украйна и увеличаване на американската военна и финансова помощ за Киев.

Подобна промяна би могла да доведе и до по-строг парламентарен контрол върху контактите между администрацията на Тръмп и Кремъл, включително до изслушвания и разследвания на водените преговори.

Това би ограничило свободата на действие на Белия дом при договарянето на условията за прекратяване на войната.

The Kyiv Independent отбелязва, че Вашингтон е започнал да използва този аргумент особено настойчиво след провала на планираните за началото на октомври тристранни преговори между Русия, Украйна и Съединените щати.

Москва е отменила участието си през септември, обвинявайки Киев в опит да осуети провеждането на руски „избори“. Решението е съвпаднало с нова вълна от руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

След прекъсването на дипломатическите контакти американската страна е променила подхода си, като е започнала да подчертава пред Кремъл, че настоящата администрация все още разполага с политическа свобода за договаряне на споразумение, която може да бъде ограничена през следващите месеци.

Според публикацията тази стратегия е допринесла за решението на Москва да се върне на масата за преговори през ноември.

Въпреки възобновяването на разговорите обаче основните противоречия остават нерешени.

Най-сериозният спор продължава да бъде за Донбас. Русия настоява Украйна да отстъпи територии в Донецка и Луганска област, включително райони, които руската армия не е успяла да завладее.

Москва продължава да поставя и искания, свързани с архитектурата на европейската сигурност и присъствието на НАТО в Източна Европа. Сред тях е връщането на военното разполагане на Алианса към параметрите от 1997 г. — позиция, която Русия е излагала и преди пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Европейски дипломати, цитирани в публикацията, остават скептични, че Владимир Путин е готов да приеме мирно споразумение, което не удовлетворява основните териториални претенции на Москва.

Въпреки това европейските държави продължават да участват в дипломатическите усилия, за да запазят влиянието си върху преговорния процес и да предотвратят евентуална договореност между Вашингтон и Москва, която не отчита интересите на Украйна и европейските ѝ съюзници.

Според оценки на западни разузнавателни служби, цитирани от изданието, Кремъл продължава да разчита на възможността за нови териториални придобивки в Донбас, както и на изтощаването на Украйна чрез продължителни ракетни атаки и удари с дронове.

Френски дипломати смятат, че продължаването на войната има и вътрешнополитическо измерение за руското ръководство, тъй като позволява на Кремъл да поддържа мобилизацията на обществото около военните цели.

Така американските посредници се опитват да превърнат предстоящите политически промени във Вашингтон в аргумент за ускоряване на мирните преговори. Засега обаче няма публични признаци, че Москва е готова да отстъпи от основните си искания.

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