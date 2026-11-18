Белгийските режисьори, сценаристи и продуценти Жан-Пиер и Люк Дарден ще получат наградата за цялостно творчество на Европейската филмова академия. Отличието ще им бъде връчено на 39-ата церемония на Европейските филмови награди, която ще се състои на 16 януари 2027 г. в Атина, съобщава „Дедлайн“ (Deadline).

Двукратни носители на „Златна палма“ от фестивала в Кан, братя Дарден са сред най-влиятелните европейски кинотворци през последните четири десетилетия. Филмите им разказват за хората в периферията на обществото – безработни, мигранти, деца и младежи, изправени пред бедността, социалното изключване и тежки морални избори.

„Жан-Пиер и Люк Дарден са носители на някои от най-високите отличия в европейското и световното кино“, се казва в официалното изявление на Европейската филмова академия.

„Творчеството им е високо ценено не само заради художествените си постижения, но и заради последователната му ангажираност с въпросите на социалното неравенство, миграцията, труда, семейството и човешкото достойнство“, подчертават от академията.

Жан-Пиер и Люк Дарден израстват в Серен, индустриален град в белгийската провинция Лиеж, чиито работнически квартали и социални противоречия по-късно се превръщат в естествен декор на голяма част от техните филми.

Жан-Пиер изучава драматични изкуства в Брюксел, където среща френския драматург и режисьор Арман Гати. Именно под негово влияние двамата братя започват да се занимават с документално кино, като насочват камерата си към живота на обикновените хора, работническите общности и социалните конфликти.

В края на 70-те години създават продуцентската компания Dérives, чрез която реализират първите си документални проекти.

През 1987 г. дебютират в пълнометражното игрално кино с „Фалш“ (Falsch), екранизация по пиесата на Рене Калиски, посветена на последния оцелял член на еврейско семейство, унищожено по време на Холокоста.

Същата година основават и компанията Les Films du Fleuve, която се превръща в основен двигател на тяхната филмова дейност.

Истинският им пробив идва с „Обещанието“ (La Promesse, 1996) – социална драма за експлоатацията на нелегални имигранти и моралното пробуждане на младо момче.

През 1999 г. братя Дарден печелят първата си „Златна палма“ в Кан с „Розета“ – разтърсващ портрет на млада жена, която отчаяно се опитва да намери работа и да се измъкне от бедността.

Главната роля е поверена на тогава едва 17-годишната Емили Дьокен, чието изпълнение ѝ носи наградата за най-добра актриса в Кан. Актрисата почина през март 2025 г.

Филмът утвърждава характерния стил на братята – подвижна камера, близки планове, почти документално наблюдение и отказ от сантименталност. Вместо да обясняват героите си, режисьорите следват техните действия, жестове и решения, оставяйки зрителя сам да се изправи пред моралните въпроси.

През 2005 г. печелят втора „Златна палма“ с „Детето“ (L'Enfant), в който Жереми Рение изпълнява ролята на млад баща, решил да продаде новородения си син.

Следват нови престижни отличия в Кан: награда за най-добър сценарий за „Мълчанието на Лорна“ (2008), Голямата награда на журито за „Момчето с колелото“ (2011) и награда за най-добър режисьор за „Младият Ахмед“ (2019).

През 2022 г. „Тори и Локита“, разказ за две африкански деца мигранти, пристигнали сами в Белгия, получава специалната награда по повод 75-годишнината на фестивала в Кан.

Последният им филм „Млади майки“ (Jeunes Mères, 2025), посветен на пет млади жени, които се опитват да изградят бъдеще за себе си и децата си, печели наградата за най-добър сценарий в Кан, както и отличието на Екуменическото жури.

Братя Дарден са сред малцината режисьори, които успяват да превърнат социалната проблематика в разпознаваем и изключително въздействащ кинематографичен език.

Техните герои рядко са победители. Те са хора, притиснати от обстоятелствата, които се борят за работа, дом, любов, принадлежност или просто за правото да живеят достойно.

Особено място в творчеството им заемат отношенията между родители и деца, личната отговорност, солидарността и възможността човек да направи морален избор дори в най-тежките обстоятелства.

За разлика от традиционното социално кино, което често предлага политически обяснения, братята предпочитат да поставят зрителя непосредствено до своите герои и да го оставят да преживее техните дилеми.

Сред най-известните им филми е и „Два дни, една нощ“ (Deux jours, une nuit, 2014), в който Марион Котияр играе работничка, принудена да убеждава колегите си да се откажат от премиите си, за да може тя да запази работата си.

Филмът се превръща в един от най-силните им разкази за солидарността и жестоките механизми на съвременния трудов пазар.

Братя Дарден имат трайно присъствие и в историята на Европейските филмови награди.

Още през 1997 г. документалният им филм „Джиджи, Моника... и Бианка“ получава отличието за най-добър европейски документален филм.

„Момчето с колелото“ им носи наградата за европейски сценарист, а Марион Котияр е отличена като най-добра европейска актриса за ролята си в „Два дни, една нощ“.

С наградата за цялостно творчество Европейската филмова академия отдава признание не само на забележителната им филмография, но и на последователността, с която в продължение на десетилетия защитават едно кино, поставящо човешкото достойнство в центъра на разказа.

39-ата церемония по връчването на Европейските филмови награди ще се проведе на 16 януари 2027 г. в Атина.

Следете новините ни в :