Железопътното движение по Кримския мост е временно спряно заради нова украинска атака, съобщиха в ранните часове на днешния ден назначените от Москва власти в Крим, цитирани от ДПА.
"В момента се прави оценка на нанесените щети", написа проруският губернатор на Крим в профила си в Телеграм. Повече информация ще бъде съобщена, когато тя е налична.
В нощта срещу вторник мостът бе поразен при голяма украинска атака с крилати ракети. Тогава се срути стоманената арка над автомобилната секция на съоръжението, което е дълго 19 км.
Мостът бе построен, за да свърже черноморския полуостров, анексиран от Русия незаконно през 2014 г., с континентална Русия. Той е смятан за престижен проект на руския президент Владимир Путин.
Първоначално построен като автомобилна и железопътна артерия, от началото на войната мостът се използва и за придвижване на руски войски към окупираните части от Южна Украйна.
Украйна се защитава срещу пълномащабна руска инвазия от февруари 2022 г. с подкрепата на западните страни.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1988
7
19.11 2026 в 13:48
2615
6
19.11 2026 в 11:43
5
19.11 2026 в 09:45
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
5169
4
19.11 2026 в 08:57
3
19.11 2026 в 08:00
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
6425
2
19.11 2026 в 07:46
1
19.11 2026 в 07:33
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
САЩ към Кремъл: Това може да е последният шанс за мир с Украйна, идват демократите
Срещата между Тръмп и Путин приключи без изявления
Нова украинска атака спря движението на влакове по Кримския мост
С бокс и метална тръба: Петокласници пребиха съученик
Срещата между Тръмп и Путин приключи без изявления