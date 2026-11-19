Ядрените оръжия трябва да бъдат повсеместно забранени и напълно унищожени, а крайната цел е изграждането на свят, свободен от ядрено оръжие, заяви китайският президент Си Дзинпин на срещата си с лидерите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Срещата вече приключи.

Една ядрена война не може да бъде спечелена и никога не бива да бъде водена, каза Си, цитиран от агенция Синхуа. Той добави, че трябва да се положат всички усилия за избягването й.

Си Дзинпин заяви още, че тристранната му среща с Тръмп и Путин, има "основополагащо значение", без да навлиза в подробности.

"Срещата, която за първи път в историята събира лидерите на Китай, Русия и САЩ, има основополагащо значение", каза Си при откриването на преговорите с Тръмп и Путин в Шънджън.

Москва, Пекин и Вашингтон имат "общ интерес" от разрешаването на конфликта в Украйна, посочи руският президент Владимир Путин в началото на безпрецедентната среща на върха с американския си колега Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин.

"Нашите страни имат много общи интереси в разрешаването на регионални конфликти, включително, разбира се, и конфликта в Украйна", каза Путин, като увери, че Москва, Пекин и Вашингтон носят и "обща отговорност" за световния мир и сигурност.

По думите на Путин, тримата лидери трябва да обсъдят по време на тази среща "световните и регионалните икономически отношения, продоволствената сигурност и енергетиката".

Руският президент добави, че трите държави могат да укрепят глобалната стабилност, ако си сътрудничат конструктивно.

Тръмп пък изтъкна, че безпрецедентната му среща на върха със Си Дзинпин и Путин в Китай дава възможност на тримата лидери да "напишат историята".

"Радвам се, че това посещение ни дава също така възможност да проведем тази първа по рода си тристранна среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай, и днес, в този смисъл, както смятам, че и в много други отношения, ние наистина пишем историята", заяви Тръмп в началото на срещата в Шънджън, като уточни, че възнамерява да обсъди войната в Украйна с колегите си.

Откритата за медиите част на историческите преговори между Си Дзинпин, Путин и Тръмп продължи повече от 10 минути, съобщи ТАСС.

Един след друг се изказаха китайският президент и руският и американският му колега. След това преговорите продължиха при закрити врата.

Първоначално се предвиждаше разговорите да започнат в 14:30 ч. (8:30 ч. българско време), но срещата започна към 10:27 ч. българско време - близо два часа по-късно от предвиденото, посочва ТАСС, цитирана от БТА.

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