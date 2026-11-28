Близо 200 сигнала за щети, свързани с валежите и силния вятър, са постъпили на телефон 112 в периода от 7 до 17 ч., съобщават от службата.

Десетки населени места останаха без ток заради снеговалежите в страната, а Община Царево активира системата BG-Alert във връзка с очакваното усложняване на метеорологичната обстановка, усилването на вятъра и морското вълнение, съобщиха местните власти.

Поради усложнената метеорологична обстановка поетапно се ограничава движението на камиони над 12 т по пътни участъци в Северна България, казаха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Над 430 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища, трасетата са почистени, проходими при зимни условия, съобщиха от АПИ.

Сняг вали в 20 области. Очакванията са обстановката да се усложни през нощта, като на места снежната покривка ще достигне между 30 см и 50 см.

Червен код за значителни валежи бе обявен за шест области в страната, като очакванията бяха валежите от дъжд да преминат в сняг. Предупреждението е в сила за областите - Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и София-област, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. За останалите области в страната е обявен оранжев код за валежи.

Няколко села в Габровско са без ток след снеговалежите, съобщиха от Община Габрово. Това са селата Поповци, Армените, Чарково, Думници, Гайтани, Кози рог, Здравковец, Влайчовци, Живко, а по данни на електроразпределителното дружество в други населени места има частични сигнали за аварии.

От Областната администрация в Габрово казаха още, че 32 снегопочистващи машини обработват републиканската пътна мрежа в област Габрово.

В населени места в седем от осемте общини в област Ловеч има прекъсване на електрозахранването в резултат на аварии според сайта на „Електроразпределителни мрежи (ЕРМ) Запад“. Част от областния център също е без ток, очакваното възстановяване беше обявено за 19:15 ч. Електричеството бе прекъснато и в осем села в община Ловеч.

В град Троян също е прекъснато електрозахранването, очаква се то да бъде нормализирано в 22:00 ч. Ток няма и в 10 от селата в общината. В община Угърчин аварии има в шест населени места, очакваното отстраняване е в 22:45 ч.

Според информацията в сайта на „Електроразпределителни мрежи – Запад“ електрозахранването е възстановено в населените места в община Летница. В останалите общини има нови села и градове, където няма ток заради аварии.

Снегопочистването на общинските пътища в Разград се извършва с четири снегорина, които ще работят и през нощта, каза кметът на града Добрин Добрев.

По думите му към момента има прекъсване на електрозахранването в село Дряновец, където е засегнато цялото населено място, както и частични нарушения в Гецово. От „Енерго-Про“ са уверили общината, че работят по отстраняването на авариите, причинени от силния вятър.

Спират движението на товарни автомобили над 12 тона по пътищата в цялата Великотърновска област, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Към 20:00 ч. временно бе затворен за движение пътя София-Варна, заради катастрофа в района на разклона за село Добри дял. Има двама пострадали. Закъсали товарни автомобили има в района на село Самоводене, Присовски завои и Полски Тръмбеш.

Три пътни инцидента с материални щети са регистрирани в област Русе заради усложнената зимна обстановка. Екипите на пожарната са реагирали и на няколко сигнала за паднали дървета, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Над 90 снегопочистващи машини работят на терен в София, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. С оглед на безопасността на пътниците от началото на утрешния ден се преустановява движението на автобусни линии №61 и №66 до Витоша заради очаквания снеговалеж.

За утре е обявен оранжев код за значителни валежи от сняг в 16 области на страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. В областите Добрич, Варна и Бургас е издадено и предупреждение за силен и временно бурен североизточен вятър с пориви до 20-24 м/с.

Вълнението на морето се очаква да бъде 4-5 бала, извън заливите - 5-6 бала. За останалата част на страната е обявен жълт код за снеговалежи.

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