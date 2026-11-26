Български гражданин е бил убит от своя работодател в Гърция, съобщи телевизия ЕРТ.

24-годишния българин е бил в неизвестност от събота. Той е пристигнал в района на Като Неврокопи в петък, за да се срещне с работодателя си, от когото имал да получава пари. На следващия ден телефонът на българина бил изключен, след което следите му се загубили.

50-годишният работодател, който е бил и приятел с жертвата, признал, че убил българина заради лични спорове. За укриването на тялото му помогнал 23-годишен мъж, предаде БТА.

Жертвата често пътувала до Като Неврокопи за краткосрочни трудови ангажименти.

В издирването на българина се включиха полицейски екипи от град Драма и Като Неврокопи. В операцията участваха и обучени кучета.

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