Български гражданин е бил убит от своя работодател в Гърция, съобщи телевизия ЕРТ.
24-годишния българин е бил в неизвестност от събота. Той е пристигнал в района на Като Неврокопи в петък, за да се срещне с работодателя си, от когото имал да получава пари. На следващия ден телефонът на българина бил изключен, след което следите му се загубили.
50-годишният работодател, който е бил и приятел с жертвата, признал, че убил българина заради лични спорове. За укриването на тялото му помогнал 23-годишен мъж, предаде БТА.
Жертвата често пътувала до Като Неврокопи за краткосрочни трудови ангажименти.
В издирването на българина се включиха полицейски екипи от град Драма и Като Неврокопи. В операцията участваха и обучени кучета.Следете новините ни в :
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