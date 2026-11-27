Труп на 48-годишен мъж е намерен в столичния квартал "Гео Милев", между булевард "Шипченски проход" и улица "Коста Лулчев", съобщиха за БНТ от СДВР.
Сигналът е подаден около 6.00 ч. На място са изпратени екипи на СДВР и спешна помощ, констатирана е смъртта на мъжа, който е с прободни рани.
Криминалисти от Първо районно управление извършват оглед на място и разследват случая.Следете новините ни в :
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