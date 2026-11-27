Следови кучета и дронове са включени в издирването на 78-годишната Соня Кузманова Панева от Сливен, която е в неизвестност от 23 ноември, предаде БТА.
Екипите работят денонощно, създадена е добра организация и се проверяват всички постъпили сигнали от граждани. Към момента обаче няма резултат. Това съобщи пред журналисти заместник-директорът на Областната дирекция на МВР – Сливен комисар Иван Георгиев.
Извършват се претърсвания, като се проверява всяка постъпила информация за възможното местонахождение на жената, посочи комисар Георгиев.
Близките на Соня Панева нямат връзка с нея от 23 ноември. Жената живее сама в Сливен, но е напуснала дома си. Възможно е да е дезориентирана, съобщиха от полицията.
Издирваната е на видима възраст между 75 и 80 години, с права, дълга и прошарена коса. Нейни близки я посещават всеки ден, но на 23 ноември не са я открили в дома ѝ.
От полицията призовават гражданите, които имат информация за местонахождението на жената, да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.Следете новините ни в :
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