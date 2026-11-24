Ало измамник изпраща съобщение от непознат номер. Представя се за близък човек, с твърдение, че старият му телефонен номер вече не работи и трябва да му се пише на нов номер. Така изглежда новата измамна схема, с която се изнудват възрастни хора, предупреждава ОДМВР Шумен.

След подобно съобщение измамниците започват да измислят различни спешни ситуации – че телефонът им е повреден, че трябва спешно да си купят нов, че нямат достъп до банкирането си или че не могат да извършат плащане. След това молят за превод на пари, като разчитат жертвата да реагира бързо, без да провери дали действително разговаря с неин близък.

От МВР предупреждават да не се приемат на доверие съобщения от непознати номера, дори ако човекът се представя за дете, внук, родител или друг близък.



Обадете се лично на близкия си на стария, познат номер. Ако не успеете да се свържете от първия път, не се отказвайте! Бъдете настоятелни – позвънете отново, опитайте през друго приложение или потърсете друг близък, докато осъществите истински разговор и се уверите, че всичко е наред. Не изпращайте пари, не правете банкови преводи и не споделяйте лични данни, преди да сте проверили самоличността на човека, предупреждават от МВР.

Следете новините ни в :