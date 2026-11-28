Танкерът „Кайрос“, намиращ се на котва в Бургаския залив, е започнал дрейф, след като котвата му не е задържала кораба, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Сигнал за промяна в котвената позиция е получен от Трафик кула – Бургас около 18:00 ч. По данни на системата за наблюдение към 17:50 ч. танкерът се е отдалечил на около 0,9 морски мили от първоначалната си позиция.

В 19:55 ч. корабът е заседнал югоизточно от Созопол, в района на нос Колокита, на около 100–150 метра от брега. На място в Созопол има екипи на "Гранична полиция", които следят ситуацията, казаха за БТА живущи в района.

Ситуацията се развива при неблагоприятни метеорологични условия при вятър до 20–24 м/с и морско вълнение 4–5 бала, предаде БТА.

На борда се намират двама моряци, китайски граждани. Осъществена е връзка с корабособственика.

Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителната агенция „Морска администрация“ координира необходимите действия.

Утре сутрин на място ще бъдат изпратени екипи на компетентните служби, които ще извършат оглед и ще оценят състоянието на кораба и възможностите за предприемане на последващи действия, допълниха от транспортното министерство.

Предисторията на танкера

Това не е първата аварийна ситуация с „Кайрос“ в български води. Корабът беше изоставен край Ахтопол на 5 декември миналата година от турския влекач „Тимур бей“.

Танкерът е бил един от двата плавателни съда, поразени от дронове в Черно море дни преди това. След инцидента корабът е загубил възможността да се придвижва самостоятелно.

На 5 декември българските служби установиха навлизането му в териториалните води на страната след осъществена връзка с Морския координационен център в Анкара.

Ден по-късно от „Морска администрация“ съобщиха, че на борда има 10 души, които разполагат с храна и вода, а причините за навлизането на кораба в български води следва да бъдат изяснени по дипломатически път.

В следващите дни по-голямата част от екипажа беше евакуирана с помощта на Военноморските сили в лоши метеорологични условия и компрометирано техническо състояние на танкера - без електрозахранване и блокирали механизми.

На 12 декември правителството одобри осигуряването на 1,2 млн. лева за операцията по извеждането на танкера до безопасно място. За изпълнението ѝ бе изготвен план, който включи използването на три влекача и специализиран генератор за възстановяване на работата на котвеното устройство.

Операцията по буксировката на кораба от Ахтопол до Бургаския залив бе успешно завършена на 15 декември 2025 година. Ден след това директорът на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в Бургас издаде заповед за задържане на кораба.

По-рано през деня Община Царево активира системата за ранно предупреждение BG-Alert във връзка с очакваното усложняване на метеорологичната обстановка в района, значителното усилване на вятъра и морското вълнение.

За утре е обявен оранжев код за значителни валежи от сняг в 16 области на България, а в областите Добрич, Варна и Бургас е в сила и предупреждение за бурен вятър и силно морско вълнение, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

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