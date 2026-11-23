Тежък кран преобърна в района на Свети Влас. Инцидентът временно затвори движението пътя Бургас-Варна.

Строителната машина е излязла от пътното платно и се е озовала в крайпътната канавка, върху стръмен склон.

На място се провежда операция по изтеглянето ѝ с помощта на специализирана тежка техника.

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