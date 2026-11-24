Кола се е запалила близо до телевизионната кула в София, съобщава bTV.
Телевизията се позовава на шофьори в социалните мрежи, които алармират, че се променя движението при кръговото на бул. "Драган Цанков". Няма данни за жертви и ранени.
Към колата са изпратени линейка и полиция. Тепърва ще се изясняват причините за инцидента.Следете новините ни в :
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