Кола влезе в насрещното движение, удари се в крайпътно дърво, после в табло на Овергаз и бетонен стълб в Разград. Резултатът от сблъсъка е, че загина на място 22-годишният шофьор, а спътникът му на предната седалка е с тежки фрактури и с опасност за живота.

Сигнал за катастрофата е получен около 00.00 часа, съобщиха от областната дирекция на МВР.

Водачът на автомобила е с белгийско свидетелство за правоуправление. Той е рецидивист по нарушения за рисково шофиране в градски условия. В социалните мрежи граждани на Разград са публикували постове за предишната му кола – БМВ с русенска регистрация. От септември до момента са му съставени 7 фиша, включително за нарушения на максимално допустимата скорост за движение, допълват от МВР.

Тежко ранен е возещият се на предната седалка 18-годишен пътник от Разград. Той е в болница със счупени таз, прешлен, ляв крак и увреден бял дроб, с опасност за живота.

Возещият се отзад 18-годишен младеж от град Исперих е с разкъсна рана на лявото коляно и мозъчно сътресение, без опасност за живота.

Предстои извършване на аутопсия на загиналия. По случая се води досъдебно производство.

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